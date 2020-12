Cruce en lancha y ventas no ha repuntado en Embarcadero Isla de la Piedra

Mazatlán, Sin. - Los cruces en lancha y la venta de mariscos en el Embarcadero Isla de la Piedra, este periodo vacacional decembrino no ha repuntado como los comerciantes esperaban.

"Ha repuntado, pero cuando mucho un 10%, cerramos el año bien, aunque la temporada no ha estado como quisiéramos", comentó César, socio de la Unión de lancheros.

Agregó que las medidas de restricción en algunos estados que aún tienen altos niveles de contagio ha perjudicado para que la gente no salga de vacaciones.





Además estados como Chihuahua, Durango y Ciudad de México siguen con alto riesgo de contagio, eso nos perjudica también, que la gente a lo mejor no tiene trabajo, no tiene dinero para salir César





Dijo que cuando mucho han estado pasando 150 turistas al día entre semana, con ligeros repuntes el sábado y domingo.

MERCADO DE MARISCOS

Ernesto González Camberos, tesorero de la Unión de Locatarios señaló que en esta temporada solo alcanzaron el 60% de vendimia a comparación de otros años donde llegaban de un 80 a 100%.





No repuntó como debe de ser, nada más un 60% no alcanzamos el 80 menos el 100%, sigue afectando la pandemia, porque realmente no hay gente de fuera Ernesto González Camberos





Añadió que con el cierre de negocios, las exportaciones a otros estados bajó hasta un 60% , actividad que se vio fuertemente afectada por la pandemia.

"En unos lugares han cerrado como en la Ciudad de México, Jalisco, Monterrey y Tijuana, las exportaciones si han bajado hasta un 60%", añadió.

Mencionó que el producto está saliendo en abundancia y no ha escaseado entre las especificacies que se pueden encontrar curvina, berrugata, pargo, róbalo, sazón, botete menguado, sierra, entre otras.





















