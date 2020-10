Pandemia deja secuelas económicas en Embarcadero Isla de la Piedra

Mazatlán, Sin.- El embarcadero Isla de la Piedra registró su primera baja en la demanda de sus servicios, después del periodo vacacional, este fin de semana. César, socio de la Unión de Lancheros, señaló que hay muy poco flujo de visitantes, pues su competencia directa, los catamaranes, están acaparando a gran parte del turismo.

"Este fin de semana, a comparación del pasado, ya bajó un poquito el flujo de turistas, andamos al 20%, los catamaranes se llevan la mayor parte del turismo", señaló.

Sin embargo, reconoció que el poco turismo que usa el embarcadero para cruzar es el que los hace fuertes, pues con los repuntes que han tenido los fines de semana están sacando para pagar los adeudos que dejó la cuarentena a causa de la pandemia por el Covid-19.

"Ahorita hay gente porque las clases en línea y con ese repunte está saliendo para pagar porque quedamos endeudados; durante la cuarentena nos dieron prórrogas de tres meses en varias partes", dijo.

La cifra asciende a más de 130 mil pesos entre seguros de vida, permisos de lanchas, mantenimiento, sueldos, entre otros.

"Había un fondo de reserva, con eso nos mantuvimos un poco para pagar seguros de vida, permisos de lanchas, pagar sueldo y no había sustento. Con lo que sacamos ahorita es prácticamente para pagar las deudas, no hay ahorro, no hay ganancias", agregó.





















