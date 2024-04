Crisis en el Issste; más de 10 años de deficiencias aumenta las quejas y acusaciones del personal de salud

Mazatlán, Sin.- Quejas de los derechohabientes por la falta de atención y de medicamentos, condiciones deplorables en la infraestructura médica y acusaciones de acoso laboral en contra de su director, que terminaron en su destitución, han marcado el rumbo de la clínica del ISSSTE Mazatlán durante 2024.

Pero esta problemática no es reciente y exclusiva del puerto, ya que lleva más de una década afectando a poco más de 480 mil derechohabientes en todo el estado, para quienes los servicios que les presta la institución es su única opción para atender su salud.

Datos obtenidos a través de acceso a la información, con folio 330017124001725, revelan que la situación es crítica para la institución que cuenta con 30 unidades médicas en 18 municipios, de las cuales solo dos son clínicas hospitales: la de Mazatlán y la de Los Mochis. A eso se le suma la escasez de personal, ya que se tienen solo 177 médicos especialistas, de los cuales 77 están en el puerto.

La clínica hospital de Mazatlán, que atiende a los derechohabientes del ISSSTE de todo el sur de Sinaloa, tiene necesidades muy importantes que atender, como el Banco de Sangre que fue cerrado y la Unidad de Terapia Intensiva, que constantemente no operan debido a deficiencias en la infraestructura.

Las protestas

En el ISSSTE no solo los derechohabientes protestan, ahora también lo hacen los trabajadores, quienes a finales del mes de marzo durante más de tres semanas montaron un plantón permanente como protesta para exigir la destitución del director, Héctor Alcántara, a quien responsabilizaron de las malas condiciones en que se encuentran las instalaciones en los últimos años, la falta de servicios y de acosar a los trabajadores. Y el pasado 2 de abril fue cesado de su cargo

La delegada sindical, Flor Medina Rivas, señaló que desde el inicio de la manifestación el pasado martes 26 de marzo solo se habían atendido cuestiones de infraestructura, sin embargo el tema de la falta de insumos médicos y el acoso laboral seguían sin atenderse.

En 2023 se realizaron al menos tres manifestaciones por el mismo motivo y este 2024 fueron dos, en los meses de febrero y marzo.

"El quirófano no trabaja al cien, no hay medicamento, no hay ropa, no hay equipos para trabajar, no hay licitaciones, está en crisis este hospital, no hay nada, todo está suspendido, nosotros mismos hemos tenido que cooperar para poder comprar material, porque no hay ni guantes ni rastrillos, jabones, no hay absolutamente nada, es algo exagerado", expresó el 16 de febrero de 2023 a El Sol de Mazatlán Isabella Soto, quien trabaja en el área de quirófanos.

Fueron varios meses los que los trabajadores denunciaron hostigamiento y acoso por parte del director de la institución, quien de manera constante utilizaba la intimidación contra ellos, según ellos mismos denunciaron a los medios de comunicación de la ciudad.

"Trabajamos bajo amenazas, nos prohíben licencias y si te incapacitas, él va a tu casa a buscarte para ver si es verdad que estás incapacitado, al médico lo manda llamar para hacerle preguntas, de por qué te incapacitan. No queremos visitas indeseables de parte de él, eso es hostigamiento laboral, se porta de manera intimidante", añadió en esa ocasión.

El 27 de junio de 2023, personal del ISSSTE denunció en varios medios locales que trabajaron tres días sin el servicio de electricidad, por lo que se suspendieron los servicios en urgencias y en el área de hemodiálisis.

Y a pesar de que se cuenta con una planta de emergencia, en esa ocasión nunca fue encendida, como tampoco prende cuando se tiene una frecuencia alta de apagones durante las temporadas de lluvias.

"La principal manifestación de los compañeros fue por la mala gestión por parte de dirección, el doctor Héctor Alcántara Gómez, con necesidades tanto como clínica unidad hospital como laborales, carencias hospitalarias, principalmente materiales, medicamentos, malas instalaciones”, expresó la delegada sindical.

La situación

La clínica de Mazatlán, donde se atienden a 84 mil 600 derechohabientes, cuenta con 195 equipos médicos, además que de enero a diciembre de 2023 se tuvo un requerimiento en medicamento de un millón 009 114 unidades, los cuales sin embargo no alcanzan, ya que hay meses del año en los que sufren de desabasto y los derechohabientes tienen que gastar de su dinero para completar sus medicamentos.

La deficiencia en insumos básicos, como jabón para el aseo personal de los pacientes y la carencia de una instalación eléctrica adecuada, para utilizar ventiladores, falta de medicamento y falta de transparencia en los recursos, fueron solo algunos de los problemas señalados durante el plantón que se realizó en el puerto.

Ante esta situación, en Mazatlán se ocupa construir un nuevo hospital general del ISSSTE, ya que desde hace al menos 10 años la institución se ha visto rebasada con el número de derechohabientes atendidos.

La actual clínica hospital se inauguró hace 44 años y daba atención a 12 mil derechohabientes, pero en la actualidad solo de Mazatlán son 84 mil 600 y tomando en cuenta que su área de influencia abarca desde San Ignacio hasta La Concha, se tienen en total a un aproximado de 153 mil derechohabientes.

Hay algunas disposiciones como el banco de sangre, la Unidad de Cuidados Intensivos o Cuidados Neonatales que no son reconocidas en algunas clínicas como la de Mazatlán, sino que son para un hospital general o regional, que no es fácil obtener los permisos y además no se cumple con los procesos por esa razón, ya que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) exige ciertos mínimos tanto de infraestructura como de personal y no se cuenta con ellos.

Remueven al director

El doctor Héctor Alcántara Gómez fue removido de su cargo como director de la clínica del ISSSTE Mazatlán el pasado 2 de abril.

“Se logró una solución a favor de los trabajadores sindicalizados de la Clínica Hospital Mazatlán, a la problemática que se venía presentando; llegando a un acuerdo con el doctor Marcial Silva Gómez, Subdelegado Médico de la Representación Estatal Sinaloa, dando como resultado que será removido de su cargo el doctor Héctor Alcántara Gómez como director", informó el Sindicato del ISSSTE Sección XXX 2022-2026 Sinaloa.

Se destacó que este logro busca proteger los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados, sin permitir ningún tipo de atropello o hostigamiento laboral en ningún miembro del sindicato.

Hasta el momento, las autoridades del ISSSTE no han anunciado quién ocupará el puesto de director en la clínica de Mazatlán. De esta forma, las carencias continúan, ahora sin una figura de autoridad que dirija la clínica.

Se inundan

Entre goteras, pedazos de techo en el suelo y cuartos inundados, así estuvieron los derechohabientes del ISSSTE que se encontraban hospitalizadas en Mazatlán a finales de octubre de 2023 cuando azotaron fuertes lluvias en el puerto a causa de la tormenta tropical "Norma", las cuales evidenciaron el estado de deterioro que presenta la clínica porteña.

"Nadie nos hace caso, ya hablamos a Protección Civil para que nos apoyen y es hora que no llegan, esto debido a que aquí no hacen caso", comentó uno de los enfermos en un video que fue difundido en redes sociales en el que se mostraban las condiciones en las que se encontraban los enfermos internados.

Las imágenes mostraron que no sólo era el área de hospital la que se encontraba en condiciones deplorables, sino también las oficinas y consultorios.

En esa ocasión los derechohabientes pidieron la intervención de las autoridades correspondientes para reacondicionar este hospital. Y es que, además de los daños ocasionados por las lluvias, también denunciaron la presencia de ratas y cucarachas dentro de la clínica, sobre todo en el área de baños.

“Así es cada año en temporada de lluvias, por más que se evidencie la situación y se les exhiba en redes sociales, no hacen algo para reparar la clínica de Mazatlán, recibimos atención en condiciones deplorables”, señaló el enfermo.

Eso ocurrió durante la última temporada de lluvias en el puerto. En algunas zonas de la clínica los plafones de los techos también se cayeron y fue necesario la colocación de cubetas para evitar que el agua siguiera corriendo entre los pasillos.

El agua mojó varias camas de los pacientes y en la mayoría de las instalaciones corrió por los pasillos de los consultorios, cuartos de hospitalización, farmacia y recepción.

De octubre de 2023 a la fecha, no se han hecho reparaciones que impidan que este año se repita la situación.