Nuevo socavón en Mazatlán, ahora en Hacienda Las Cruces

Mazatlán, Sin.- Por la calle Vereda de la Milpa, del fraccionamiento Hacienda Las Cruces en Mazatlán, se formó un socavón que ha generado diversos accidentes e incomodidades a los habitantes de la zona, ya que no pueden circular con sus vehículos debido al riesgo de quedar atrapados o enganchados en el hundimiento.

"Primero se fue haciendo una grieta, después se hundió y al último empezó a caer y lo feo es que le pasó a un carro que venía en la avenida, me acuerdo que era un Uber y traía a alguien de pasajero, ahí quedó el pobre conductor con un foco roto del auto y la llanta dañada, tuvo que venir el seguro y ayudarlo con la grúa, además el conductor terminó con dolor en un hombro, pero afortunadamente no pasó a mayores, así fue como se originó ese socavón", comentó Naidelyn, vecina del asentamiento.

También para los peatones representa un riesgo, ya que si las personas pasan distraídas, pueden caer al hundimiento.

Preocupación

A pesar de los reportes presentados a las autoridades pertinentes, como Obras Públicas, la situación sigue sin ser atendida. Los residentes expresan su preocupación ante la falta de acción por parte de las autoridades locales.

"Sí se ha reportado, porque no se puede ni pasar o estacionar sin tener problemas, pero hasta la fecha no han venido y eso nos causa enojo, porque cómo es posible que para otras cosas sí puedan y para otras no, es lo malo, no son parejos a la hora de ayudar", añadió.