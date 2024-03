Por mala gestión, empleados del Issste en Mazatlán exigen destitución del director

Mazatlán, Sin.- Derechohabientes y colaboradores del Issste en Mazatlán se han unido para exigir la destitución inmediata del director del nosocomio, Héctor Camacho, a quien acusan de una gestión ineficiente.

Los empleados declararon que la situación en la clínica es crítica en cuanto a la disponibilidad de suministros, contrastando con la gestión de otras instituciones a nivel estatal. Se señalan deficiencias en insumos básicos como jabón para el aseo personal de los pacientes, así como la carencia de una instalación eléctrica adecuada para utilizar ventiladores.

"No tenemos jabón, no hay buenas instalaciones, estamos olvidados por todos, hacemos lo que se puede con lo que tenemos, en una de las peores gestiones que han existido, queremos que esto pare ya", expresó Flor Medina Rivas Soto, delegada sindical zona sur sección 30.

Además, entre las demandas se incluye la falta de un área de cuidados intensivos en el hospital y otras deficiencias estructurales.

Los manifestantes también acusan al director actual de ser un acosador laboral, denunciando un hostigamiento constante. Se ha reportado incluso visitas no solicitadas en consultorios particulares por parte del médico encargado.

"Además de las deficiencias, también varios colegas de la clínica han sufrido por acoso laboral, tenemos falta de colaboradores por lo mismo", añadió la delegada.

Piden la intervención del presidente

Asimismo, los derechohabientes exigen la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que pueda dar mejoras en la clínica.

"Queremos que el presidente se haga presente, que es eso de que no podemos tener un lugar donde nos atiendan nuestros problemas de salud de manera digna, tenemos que viajar a otros lugares del estado para saber si somos compatibles de sangre o de otras cosas, solicitamos su intervención", mencionó Luis, uno de los derechohabientes que se encontraba en el lugar.

Esta manifestación fue detonada por la negación de permisos para descansar los días jueves y Viernes Santo, permisos que año tras año se les otorgan por 'usos y costumbres', pese a existir un oficio a nivel nacional que ampara la licencia.

"Conforme a la ley por usos y costumbres a nivel nacional se hacen este tipo de autorizaciones de días y ahora resulta que no nos quieren dar, las personas que se atienden saben que urgencias siempre está abierto y hay gente de guardia, pero él nos dijo que no se podría, no nos quiere dar esos días", afirmó la delegada.

La protesta continúa en espera de una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades pertinentes.