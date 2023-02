Hospital en crisis: Se manifiestan trabajadores del Issste en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Trabajadores de diferentes áreas de la clínica del Issste de Mazatlán se manifestaron este jueves por la mañana en protesta ante todas las irregularidades que ocurren en la clínica, entre ellas la falta de insumos para atender a los pacientes.

"El quirófano no trabaja al cien, no hay medicamento, no hay ropa, no hay equipos para trabajar, no hay licitaciones, está en crisis este hospital, no hay nada, todo está suspendido, nosotros mismos hemos tenido que cooperar para poder comprar material, porque no hay ni guantes ni rastrillos, jabones, no hay absolutamente nada, es algo exagerado", dijo Isabella Soto, quien trabaja en el área de quirófano.

Otra de las situaciones críticas que menciona la trabajadora es que este miércoles, ante la falta de recursos, a los pacientes hospitalizados que tienen diabetes se les alimentó con agua solamente durante todo el día.

Los trabajadores denunciaron que han sufrido hostigamiento y acoso por parte del director de la institución. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

"Ayer a los pobres pacientes con diabetes les dieron de comer pura agua en todo el día, sufren mucho por las condiciones de este lugar, a los enfermeros y enfermeras se les dieron puras tortas, es algo lamentable", añadió.

Los trabajadores denunciaron que han sufrido hostigamiento y acoso por parte del director de la institución, Héctor Alcántara Gómez, quien de manera constante utiliza la intimidación contra ellos.

"Trabajamos bajo amenazas, nos prohíben licencias y si te incapacitas, él va a tu casa a buscarte para ver si es verdad que estás incapacitado, al médico lo manda llamar para hacerle preguntas, de por qué te incapacitan, no queremos visitas indeseables de parte de él, eso es hostigamiento laboral, se porta de manera intimidante", añadió.

El hospital no cuenta con insumos, recursos, medicamentos, ni la aparatología necesaria para brindar atención oportuna. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

En crisis

También un doctor de manera anónima comentó que en días recientes se tenía que realizar una amputación de una pierna a un paciente, pero ante la falta de material tuvo que ser trasladado a Culiacán para realizarle la operación.

"No tenemos material para hacer ese tipo de cirugías, a causa de eso los traslados han aumentado de manera drástica, todos se van para ser atendidas en Culiacán", dijo el doctor.

La falta de higiene también es otra de las cosas que le reprochan a Alcántara Gómez, pues ante la falta de insumos, los empleados de lavandería se han visto obligados a lavar la ropa y sábanas solamente con agua y con cloro.

"Los pobres muchachos de lavandería nada más lavan con agua y cloro, no tienen más material para trabajar, eso requiere de lavarse con químicos especiales, pero no lo hacen, es algo poco ético".

Por su parte, una derechohabiente que acude a la unidad de servicio comentó que desde el pasado mes de enero no recibe sus medicamentos para controlar su padecimiento, que es bocio (aumento del tamaño de la glándula tiroides); igualmente, ella señala que requiere de una operación, pero que nadie le ha brindado atención.

"Necesito mis medicamentos, con eso me puedo controlar, pero desde enero no me dan nada, aparte necesito una operación, pero me han dicho que no es tan urgente, pero la glándula es muy delicada, le saco a lo cancerígeno y ese tipo de cosas, espero una respuesta pronta", expresó Guadalupe Quevedo.

No habla

Pese a que se buscó al doctor Alcántara Gómez para que contara su versión de los hechos, mediante su secretaría mandó decir que estaba indispuesto por temas laborales y que no podía dar su opinión al respecto.