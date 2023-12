El 70% de presupuesto para obra pública se irá en drenaje, señala alcalde

Mazatlán, Sin. -Del presupuesto total para obra pública en el año 2024, alrededor de un 70 por ciento se irá solo en drenaje, señaló el alcalde Edgar González Zatarain.

Dijo que todavía se encuentran haciendo ajustes a la elaboración del programa anual y del Presupuesto de Egresos en general, el cual podría ser aprobado la próxima semana.

"El tema del alcantarillado va a ser atendido en profundidad, como lo hemos venido haciendo con nuestras posibilidades y con recurso prácticamente limitado, porque el problema es enorme", dijo.

Agregó que este año la obra pública va a cerrar con un monto superior a los 300 millones de pesos con recurso propio y para el próximo año lo factible es que se pudieran invertir 450 millones, cifra que tal vez se podría alcanzar con aportaciones del Gobierno del Estado.

Colectores, prioridad

El 2024 la rehabilitación de colectores de la prioridad entre estos, el más urgente, presenta un daño severo es el colector La Joya, (avenida Las Torres) una obra de 1,800 metros que requiere una inversión de 90 millones de pesos

"No podemos ir por tramitos, ahorita lo hacemos por urgencia, no podemos dejar el tiradero, la urgencia no lo exige, pero se tiene que pensar en grande, ir reponiendo colectores completos o tramos que valgan la pena y que solucionen todo un sector", mencionó.

Este colector afecta a por lo menos siete colonias: Jabalíes, Burócrata, Valle Dorado, Alarcón, Jardines del Bosque, La Joya, Issstesin, Portales Allende, entre otras.

Por este colector corre el 25 por ciento del alcantarillado de Mazatlán.

Para saber

Tan solo para rehabilitar tramos de los colectores más dañados se requieren 300 millones de pesos.

Hay 135 puntos de drenaje colapsados que requieren una inversión de 235 millones de pesos.

También se requiere construir dos plantas de tratamiento de aguas residuales por 600 millones de pesos.

"No estamos hablando de que con esto vas a poner nuevo todo el drenaje de Mazatlán, vas a atender la urgencia, eso cuesta y en el camino mientras arreglas esto te va a salir más", añadió.