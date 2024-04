Silencio de Paloma Sánchez por desaparecidos fue falta de respeto: Sabuesos Guerreras

Culiacán, Sin.- El minuto de silencio por las personas desaparecidas en Sinaloa, hecho por Paloma Sánchez, es considerada como una falta de respeto por la líder del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerras A.C., María Isabel Cruz Bernal.

La candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México sacó un cartel cuando inició el debate entre los aspirantes al Senado de la República el día de ayer.

En sus expresiones, decidió brindar un minuto de silencio por las más de 5 mil personas desaparecidas en Sinaloa.

Para María Isabel, esto fue una falta de respeto, porque buscan que haya más gente enterada sobre su causa y hacer ver a la sociedad la verdadera problemática referente a las desapariciones forzadas.

“Se me hace una falta de respeto para las familias, en primera porque no conoce el tema. No queremos silencio, queremos que griten por ellos, que nos ayuden a gritar”, dijo.

Cruz Bernal exhortó a la candidata de los partidos PRI, PAN y PRD para acercarse con las madres rastreadoras para efectuar una búsqueda de restos humanos con ellas.

Asimismo, pidió que no se use el tema de las personas desaparecidas como un trampolín para impulsar las carreras políticas de los candidatos.

Afirmó no tener acercamiento con ningún partido político ni aspirante a puesto de elección popular y que prefieren mantenerse al margen.