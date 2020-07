Covid-19 "golpea" al turismo de salud en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La pandemia del Covid-19 impactó al turismo de salud de manera drástica, al grado de que hospitales que tenían alrededor de 60 pacientes extranjeros que venían a chequeo general por mes, y con tres a cuatro atenciones diarias en temporadas altas, en los últimos dos meses sólo ha tenido cinco casos, informó el médico internista del Hospital Sharp, Héctor Velasco Serrano.

Dijo que si bien la temporada alta de turismo de salud es de octubre a abril, en los demás meses se tenía un registro de alrededor de 60 pacientes extranjeros mensuales que vienen a chequeo general; sin embargo, desde que inició la emergencia sanitaria por el Covid-19, la afluencia de pacientes que viajan a Mazatlán para ser atendidos aquí se desplomó a casi cero, aunque los hospitales privados están llenos por enfermos de coronavirus.

Refirió que los casos más comunes que se atienden en Mazatlán en temporadas normales, de pacientes extranjeros que deciden viajar para operarse, son por cateterismo, la vesícula o cirugías plásticas.

Atendemos de todo, depende, a veces optan por operarse aquí porque les sale más económico, se vienen para acá a operarse, pero ahorita disminuyó mucho, no están viajando ahorita por el problema de salud, no lo están haciendo por el temor de contagiarse.

Todos los hospitales están llenos, pero de gente local, de habitantes locales, no de turismo.

Señaló que en esta temporada baja de turismo de salud, había mucho paciente que venía a Mazatlán a operarse la vesícula, a realizarse una cirugía plástica o hacerse un cateterismo.

Comentó que en su caso, que brinda sus servicios médicos en varios hospitales privados de Mazatlán, sólo ha atendido a cinco extranjeros en el último mes.

Velasco Serrano indicó que a pesar de que estas fechas es temporada baja de turismo de salud, el registro de pacientes extranjeros atendidos por hospital es muy bajo, de entre tres y cinco casos de chequeo general al mes, cuando podrían ser dos diarios.

Aseguró que en temporada alta, que se prolonga de octubre a marzo, las atenciones por este concepto se incrementa de tres a cuatro casos diarios.

Ante la situación que se vive no sólo en el país, sino en el mundo entero, consideró que este año el turismo de salud seguirá igual con pocos pacientes, porque se prevé que en octubre se sume la incidencia de casos de influenza, lo cual repuntará más el número de pacientes locales en los hospitales públicos y privados.

"Ha bajado mucho más de lo normal porque la gente tiene miedo de viajar, los aeropuertos están cerrados y no hay pacientes extranjeros, puros locales; en el año normal, venían hacerse los chequeos, en el mes había como 60 pacientes extranjeros que venían hacerse su chequeo general, ahorita no ha habido ni uno, y cero pacientes, sí ha golpeado el Covid al turismo extranjero".

FALTA APERTURA CON RESPONSABILIDAD

Lamentó que en el puerto se hayan tenido que abrir las actividades de los sectores productivos y las playas, ya que esto ha generado aglomeraciones y por ende, un incremento en los casos de Covid-19 cada fin de semana.

Esto habla de que no estamos controlando la pandemia para nada, se abrió y tienen razón, porque si no ahogas la economía por la enfermedad, si no te mueres por el virus, te mueres por la economía, pero sí se tendría que hacer con responsabilidad.

Velasco Serrano

Por ejemplo en los bancos, cómo están formadas, hay embarazadas que no tienen cubrebocas, no tienen idea del riesg

o y las posibles complicaciones que puedan tener, llegan aquí las embarazadas y qué puedes hacer por ellas, las tienes que mandar a otro hospital para que las atiendan, porque no se protegen, y los hospitales están llenos de pacientes", apuntó el médico.

CIFRAS

60 pacientes extranjeros acudían al mes para chequeo general en esta temporaba, actualmnte se atienden entre 3 y 5 por hospital.

TEMPORADA ALTA

De 3 a 4 casos diarios de pacientes extranjeros se atienden en temporada alta de turismo de salud en Mazatlán, por hospital.





