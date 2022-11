Corren las aguas negras por el fraccionamiento Villa Satélite

Mazatlán, Sin.- Las aguas negras corren por la calle Alberto Einstein, del fraccionamiento Villa Satélite, desde hace tres semanas; los vecinos ya reportaron a Jumapam la problemática con el drenaje, pero la paramunicipal no ha acudido a revisar.

"No es la primera vez que sucede, pero ahorita sí parece que ya está colapsando totalmente el drenaje, empeoró todo en estas últimas tres semanas y va a seguir empeorando mientras sigan sin venir a atender lo que pasa aquí, no sé por qué se tardan tanto, si ya hemos reportado el problema y ni así se paran a la colonia", comentó Martha, vecina del lugar.

Otro habitante del fraccionamiento dijo que ellos sí cumplen con el pago puntual del recibo de agua, por lo que consideran injusto que Jumapam los tenga en el olvido.

"Si no pagamos el recibo a tiempo, nos llega en rojo, qué es eso, ellos sí pueden fallar a su responsabilidad y no meterle seriedad, necesitamos que vengan y atiendan, porque esto no puede seguir, se me hace muy injusto que uno si tenga que pagar pronto el recibo, pero ellos no puedan venir a atender este problema que tiene ya varias semanas", afirmó Roberto.

Es un cochinero

Una vecina de la calle Morfeo señala que las fugas llegan hasta su cuadra, lo que provoca mucho cochinero debido a que el agua se estanca.

"Huele muy mal, ya tienen rato viniendo y nomas no vienen, nada más son buenos para mandar la cuenta del agua, según aquí mis vecinos ya han reportado, y lo malo es que no han venido, ahora nos toca esperar a que vengan lo antes posible a solucionar todo este cochinero", dijo Rosa.