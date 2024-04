Con marcha pacífica en Mazatlán conmemoran el Día de la Visibilidad Trans

Mazatlán, Sin.- En un gesto de solidaridad y demanda por igualdad, la tarde de este domingo, Mazatlán se vistió con los colores del blanco, azul y rosa para conmemorar el Día de la Visibilidad Trans.

Desde el Monumento a las Pulmonías hasta el tranquilo entorno del Parque Ciudades Hermanas, miembros del Colectivo Trans Mazatlán encabezaron la emotiva marcha, marcando su cuarto año en el puerto.

Hombres y mujeres trans, acompañados por sus familias y amigos, inundaron las calles en una demostración de unidad y apoyo.

Entre los asistentes destacó la presencia de la famosa influencer Vanessa Labios 4k, quien fungió como madrina del evento, entregando flores durante todo el trayecto.

"Me siento muy contenta y gustosa porque mis hermanas de Mazatlán me invitaron para que sea la madrina del evento, muy agradecida porque es un gran honor para mí, lo que hacemos en redes sociales no solo es para risas, también que vean que nuestra comunidad es unida manas, y que somos mujeres fuertes y valientes", comentó la influencer.

En un ambiente de respeto y reivindicación, Hazzel Peraza, representante del Colectivo, espera que conforme pase el tiempo las personas se acerquen y se animen a ser realmente quienes son, sin prejuicios.

"Esperamos que sean más personas las que se identifiquen consigo mismas y no teman ser quienes realmente son, sin preocuparse por el qué dirán, no celebramos nada, queremos respeto y un trato igual, somos personas que merecen eso por lo menos, aunque la gente no lo crea aún hay discriminación, no es una fiesta, es una marcha por la lucha que día a día emprende nuestra comunidad", Expresó Hazzel.

Asimismo, asegura que sean trabajadoras del ámbito sexual o no, su comicidad es muy vulnerable, pues sufren de constantes crímenes de odio y transfobia.

"No tiene nada que ver que sean trabajadoras del ámbito sexual o no, muchas veces por esos prejuicios son dañadas, por los crímenes de odio y la transfobia de las personas, nuestras hermanas sufren por esas cosas, no queremos privilegios, exigimos respeto y derechos", añadió.

Los participantes exigieron respeto y dignidad para la comunidad trans, poniendo en el centro de la discusión los derechos fundamentales, desde la no discriminación hasta el acceso a la salud y el derecho a formar una familia.

Crímenes de odio

En un dato revelador, en los primeros 15 días del 2024, se registraron al menos 4 asesinatos de mujeres trans en todo el país, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), resaltando la urgente necesidad de continuar la lucha por la igualdad y la protección de los derechos humanos para todas las personas, independientemente de su identidad de género.