Feministas alzan la voz por mujeres violentadas y asesinadas de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- En exigencia de justicia por las mujeres que han sido asesinadas y todas aquellas que sufren de violencia, los colectivos feministas "Orquídeas Moradas" e "Hijas del mar" alzaron la voz por las mujeres de Escuinapa.

Fueron decenas de mujeres, en su mayoría jóvenes, quienes con consignas hacia la autoridad principalmente recorrieron las calles de la cabecera municipal.

Kimberli Jaramillo, quien es integrante de "Hijas del mar", expuso que en cuatro años que llevan realizando estas marchas, se ha tenido una mayor conciencia en el municipio sobre lo que es el movimiento feminista.

"Es nuestro cuarto año manifestando en Escuinapa. Yo creo que más personas han podido tener el conocimiento sobre el movimiento feminista, mucha gente en años pasados no tenían un contexto de lo que era el porque las marchas y las manifestaciones", detalló.

Agregó que esta es una lucha que no debe detenerse hasta lograr que se respete a las mujeres.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Es una lucha constante, esto viene desde hace muchos años, se ha estado luchando y moviendo, pero desafortunadamente no es fácil, nada fácil, por eso es necesario seguir con la lucha día con día, hasta lograr tener una vida plena, segura y poder caminar donde sea".

Por su parte, María Isabel Herrera, de "Orquídeas Moradas", señaló qué, "es importante seguir manifestándose, seguir informando de que hay muchos casos impunes, que no se nos está dando garantías de seguridad aquí en el municipio, hasta hace poco hubo un feminicidio, a habido muchos en el municipio y no se ha dado la importancia, no se ha informado públicamente sobre las medidas de seguridad que se nos están dando"

Para concluir, hizo el exhorto a todas aquellas mujeres que sufren o han vivido algún caso de violencia a denunciar o pedir ayuda, para salir adelante de dicha situación.