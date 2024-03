8M: Descubre qué pasó y por qué se conmemora en marzo el Día de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer, conmemorando el 8 de marzo, recuerda la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de género y los derechos laborales. Esta fecha tiene sus raíces en los movimientos obreros y feministas del siglo XX.

En marzo de 1857, se narra de una protesta por cientos de mujeres trabajadores de una fábrica de Nueva York, con la consigna “pan y rosas” por las calles, exigiendo mejor salario y un alto al trabajo infantil, donde fueron victimas de abuso policial.

No hay un solo hecho aislado por la cual el 8 de marzo sea el día de la conmemoración, el más mencionado es el del 25 de marzo de 1911, en un incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, donde murieron alrededor de 149 personas, la mayoría mujeres.

El 8 de marzo de 1917, en Rusia, las mujeres salieron a las calles exigiendo pan y paz, marcando el inicio de la Revolución Rusa. Este evento contribuyó a consolidar la fecha como un símbolo de la lucha femenina.

en 1975 fue declarado oficialmente por la ONU.

Actualmente es un día que las mujeres siguen conmemorando y exigiendo una vida libre de violencia de género.

Activista feminista de Sinaloa del colectivo Amapas del Norte comentan que representa para ella el 8 de marzo:

“Es el día me siento más segura y acompañada del año, pero al mismo tiempo en el que más me doy cuenta del peligro que corro todos los días, de las violencias a las que me encuentro constantemente expuestas y de lad realidades que desgraciadamente nos unen a todas.” comenta Ana Cristina Tortolero.