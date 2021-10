Comisión de Enlace supervisa direcciones municipales

Mazatlán, Sin.- Integrantes de la Comisión de Enlace para el proceso de entrega recepción supervisaron este jueves varias dependencias municipales, sobre todo relacionadas a la Dirección de Oficialía Mayor.

El ex diputado local Edgar González Zataráin explicó que solamente es un miembro más de la Comisión de Enlace para la Entrega-Recepción, encabezada por la futura síndica procuradora y otros tres compañeros más.

Francisco Ramírez| El Sol de Mazatlán

“Es solamente coadyuvar, lo he hecho en el pasado y estamos colaborando con otros gobiernos, no necesariamente porque vayas a una dependencia o no, no tiene nada que ver, nos pidieron que si colaboramos en este tema de la Entrega-Recepción y es lo que estamos haciendo”, explicó.

Cuestionado acerca de que se le menciona como próximo secretario del Ayuntamiento, el ex diputado local aclaró que no hay nada.

Informó que tiene algunas invitaciones, no exclusivamente de Ayuntamiento, sino en otras áreas de gobierno e incluso en otros lugares, pero que se mantiene a la espera de concluir y ya verá a partir del primero de noviembre como se acomodan las cosas.

La comisión de Enlace está conformada por los ex diputados locales Édgar Augusto González Zataráin y Fernando Mascareño Duarte; la síndica procuradora electa, Claudia Cárdenas Díaz; además de Alejandro Miguel López Aguilar y Roxana Delgadillo Delgado.









Lee más aquí ⬇

Local Damnificados de La Concha "bloquean" la carretera México 15

Local Bajan niveles del río Baluarte