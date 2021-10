Se quedan sin luz varios sectores de la ciudad

Mazatlán, Sin.- La caída de árboles, postes y los fuertes vientos en la madrugada, ocasionaron constantes apagones de luz en casi todo el puerto y en algunas colonias se quedaron completamente sin el servicio.

Por la avenida Alemán, un enorme árbol fue levantado desde raíz, además de impedir el paso sobre la vialidad, dejó sin luz a varias viviendas y comercios de la colonia Lázaro Cárdenas.

Fotos: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Va y viene, se mueven los cables tantito con el aire y se va. Primero pasó una patrulla y vio que estaban tirados los árboles y luego los de la CFE se vinieron en parvada, pero no han arreglado aún porque el árbol quedó colgando en los cables", comentó una vecina.

Lo que preocupa a los comerciantes es que si el servicio no se repone rápido se les pueden echar a perder los productos lácteos y las carnes frías.

"En las casas de más adentro si hay, pero por aquí en la avenida no todos tenemos, y a mí lo que me preocupa es que tengo alimentos que se me pueden echar a perder", dijo la encargada de una tienda de abarrotes.

Puedes leer: Registra sector comercio severos daños por "Pamela"

En Playa Sur, también se quedaron sin el servicio, incluso en algunas calles, comentan que se fue desde el martes en la noche.

"Estamos sin luz y sin agua, desde anoche como a las nueve, no hizo tanto calor, pero tuvimos mal sueño, dentro de lo que cabe estamos bien. Los de la CFE pasan y pasan, pero ni preguntan ni nada quien sabe hasta qué hora regrese", señaló Lupita.

En Palos Prietos cayó un transformador ubicado en la esquina de las calles Río Baluarte y José Ángel Espinoza; un gran sector del asentamiento está sin energía; el gerente de la Central de Camiones dijo estar trabajando con planta.

Fotos: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Otras colonias como Centro, Vistas del Mar, Casa Redonda y Valle de Urías reportaron constantes apagones por la madrugada, llegando a durar hasta cinco horas sin el servicio y al ni haber luz también se vio perjudicado el suministro de agua y la señal de internet.

























Lee más aquí:

Local Playas de Mazatlán registran olas de más de 3 metros de altura

Local En la central camionera operan líneas federales de manera normal tras el paso de "Pamela" Local Por lluvias de "Pamela" el ejido La Campana está inundado