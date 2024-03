Califican con 9 a Mazatlán en Agenda Anticorrupción

Mazatlán, Sin.- El Ayuntamiento de Mazatlán fue calificado con 9 en cumplimiento de la Agenda Ciudadana Anticorrupción, reveló Gustavo Rojo.

El director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán manifestó que la Agenda Ciudadana Anticorrupción es un documento integrado por 10 compromisos por la transparencia y un proyecto único en su tipo en Sinaloa; cada uno de los compromisos fueron propuestos desde la sociedad civil.

La agenda fue aceptada en noviembre de 2022 por el gobierno municipal y firmada por el alcalde, Édgar González Zatarain; sin embargo, su implementación inició el 1 de enero de 2023.

“La Agenda Ciudadana Anticorrupción está orientada a transparentar, desde el gobierno municipal, cómo se invierte el presupuesto y de qué manera se toman las decisiones al interior del Ayuntamiento; esta se evalúa con una metodología simple que consiste en revisar y verificar que la información que propone cada compromiso esté disponible y actualizada en páginas y portales de transparencia del Gobierno municipal, Compranet Sinaloa y en la Plataforma Nacional de Transparencia”, explicó.

El equipo del Observatorio Ciudadano supervisa que eso se cumpla al corte de cada mes, así verifica que en estos espacios públicos se encuentre la información actualizada sobre compras, inversión y el soporte documental de cada adquisición.

"El objetivo de este ejercicio es hacer público un reporte semestral de resultados del cumplimiento de la autoridad. En agosto del año pasado informamos el primer diagnóstico, en esa ocasión la calificación que obtuvo el Ayuntamiento fue 8 y abarcó el periodo enero-junio de 2023 y en la segunda revisión pasó a 9", detalló.

Obligación del gobierno

El alcalde Edgar González Zatarain indicó que es obligación del gobierno transparentar la obra y los recursos.

"Quizá cada administración o cada alcalde pueda tener intenciones de ser transparente, unos más, otros menos, pero si no tienes una guía, si no tienes alguien que te mida qué tan bien vas, cuáles son las metas a abrirse, cuáles son los puntos, pues obviamente puedes avanzar, pero no llevas un rumbo, no llevas un esquema, no llevas mucha claridad y le abonas a la transparencia, pero no lo que hoy se está logrando, por eso mi agradecimiento a quienes impulsaron esto que es el Observatorio Ciudadano”, puntualizó.