¿Un año de cambios? Así han sido los primeros 12 meses del Édgar González Zatarain como alcalde de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A 12 meses de haber llegado a la presidencia municipal de Mazatlán, la gestión de Édgar González Zatarain ha estado marcada por severas deficiencias en los servicios públicos que no se han subsanado desde 2018, cuando Luis Guillermo Benítez Torres llegó con bombo y platillo al gobierno mazatleco encabezando la ola de la 4T morenista.

Fallas en el alumbrado público, drenajes y coladeras colapsadas, además de calles intransitables y un deficiente sistema de seguridad pública definen al Mazatlán que dirige el alcalde sustituto que se prepara para ofrecer su primer informe de actividades de una gestión a la que le faltan muchas cosas por recomponer, ya que a 12 meses de haber tomado las riendas del municipio, más bien parece una continuidad del gobierno del “Químico” Benítez Torres.

Alcalde sustituto

La forma en cómo llegó Edgar Augusto a la alcaldía fue un tanto controversial tras la renuncia ilegal del “Químico" (renunció a ser presidente municipal para ser secretario de Turismo de Sinaloa) luego de que la Auditoría Superior del Estado presentara una denuncia en su contra ante la Fiscalía por un presunto daño patrimonial de poco más de 60 millones de pesos por el caso de la compra ilegal de luminarias a la empresa Azteca Lighting.

Fue precisamente ese contrato de 400.8 millones la primera polémica de González Zatarain y la participación que tuvo en la celebración del mismo como secretario del Ayuntamiento, cargo que ocupaba en ese entonces.

El originario de El Rosario fue integrante de aquel Comité de Adquisiciones que aprobó la compra de 2 mil 139 luminarias, aunque su firma no aparece en el acta de esa sesión, pues supuestamente no acudió.

Es en el contrato con la empresa de iluminación, celebrado unas horas después de la sesión, donde su rúbrica sí aparece, no obstante aseguró qué él nunca había firmado, dando entender que ésta era falsa, motivo por el cual interpuso una denuncia ante la Fiscalía, a la par que el resto de los miembros del Comité eran vinculados a proceso.

Fue precisamente en una de las audiencias, celebrada en el mes de junio, donde los fiscales dieron a conocer que se hizo un peritaje en el que resultó que la firma de González Zataráin era falsa; no obstante la pericial no es pública ni se ha dicho quién es el responsable, sospechoso o sospechosa de haber falsificado la firma.

El 26 de octubre se cumple un año de que el Pleno del Congreso del Estado eligió y tomó protesta a Edgar Augusto González Zatarain como presidente municipal sustituto de Mazatlán, ante la renuncia de Guillermo Benítez Torres a dicho cargo. El hoy alcalde ejercerá el cargo hasta el 31 de octubre del 2024 fecha en que culmina el periodo constitucional de la presente administración municipal.

Los problemas de drenaje son una constante por todas las colonias de Mazatlán. Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Mazatlán

Transparencia y rendición de cuentas

El munícipe ha tenido apertura con organizaciones de la sociedad civil, reconoció Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, asociación con la que Edgar Augusto aceptó firmar una Agenda Ciudadana Anticorrupción, la cual ha permitido, por ejemplo, que las sesiones del Comité de Adquisiciones se ha transmitida en tiempo real por los canales de comunicación de YouTube.

"Hemos tenido también la oportunidad de implementar otros proyectos, como el Monitor Karewa, cuando nosotros evaluamos hasta el 2022 las gráficas nos arrojaban que el 78% de los contratos celebrados en el Ayuntamiento eran por adjudicación directa, un 20% por licitaciones públicas y un 2% por invitación restringida, con la evaluación que llevamos al segundo trimestre del 2023 esa gráfica ya se invirtió y ahora muestra 60% de contratos por licitación pública 40% por la publicación directa eso no se muestra que hay un cambio también en la forma que se está haciendo las cosas y cómo se está comprando", detalló.

Sobre el manejo del dinero público, indicó que será hasta el cierre del ejercicio fiscal cuando se pueda hacer una evaluación real sobre los ingresos y cómo éste se ha gastado.

Cuando González Zataráin asumió la presidencia empezó a revelar y exponer una serie de irregularidades y vicios que ocurren en la administración municipal, algunas de ellas ocurrieron también cuando era secretario del Ayuntamiento, pero en ese entonces no dijo nada.

Siendo secretario acompañó al ex director del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, Endy Ramos Aragón, para explicar ante los medios de comunicación sobre aquella tonelada de medicamentos que caducaron a finales del 2022 en el hospitalito, rueda de prensa en la que también se reveló que había saqueo de fármacos por el mismo personal y otras irregularidades, incluso se mandaron colocar cámaras de seguridad.

Los baches en las calles son un riesgo para automovilistas y peatones.Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Mazatlán

Hoy se sabe que en realidad no fue una tonelada, sino dos, las que caducaron, lo que podría dar paso para incurrir en una falta administrativa grave, según mencionó el titular del Órgano Interno de Control, de lo del robo de medicamentos ya no se ha tenido actualización del caso.

También reveló que en la administración de Luis Guillermo Benítez Torres se maquillaban cifras en los resultados de los diferentes operativos de seguridad vacacionales, que al interior de Asuntos Jurídicos había personal filtrando información a particulares sobre las demandas contra el Ayuntamiento.

Además de que había "ordeña" de combustible en varias dependencias, sobre la venta de ascensos en la Secretaría de Seguridad Pública, o cuando que el Comité de Adquisiciones anteriormente no se reunía para la compra o contratación de los servicios, sino que solo se pagaban el acta entre los integrantes y la firmaban, aunque también él fue partícipe de esta dinámica irregular durante un año.

"¿Qué estás haciendo al respecto? creo que esa parte es muy importante, no nada más decir se hicieron en su momento y ahorita ya no se hacen, es que si tienes conocimiento de que se hicieron tienes que hacer algo al respecto, la irregularidad no solamente se castiga por acción sino también por omisión, un servidor público, la propia ley lo señala, que cuando se percata de que alguien está haciendo algo mal están obligados de que se tiene que denunciar ese hecho", explicó Rojo Navarro.

Él tendría que demostrar, apuntó, las denuncias que se han puesto en estos casos (hasta donde la propia ley lo permite por el debido proceso) ya que es importante que cuando se detecten ese tipo de irregularidades se actúe jurídicamente o a través de los canales que las propias leyes establecen, tanto administrativos como penales.

"Está bien que digan que se detectaron todas esas irregularidades y lo que hicieron para mitigar o evitar que se sigan presentando ese tipo de situaciones, pero también ¿qué hicieron al respecto?, si iniciaron las investigaciones que derivaron en una denuncia, ¿en dónde la pusieron, ¿qué estatus lleva? esa parte yo creo que sí es importante", apuntó.

Fallas en el alumbrado público. Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Mazatlán

Metas y resultados

Una evaluación de gestión de gobierno de manera objetiva se hace en base al cumplimiento de los objetivos y metas trazados, por ejemplo, en el Plan Municipal de Desarrollo, comentó Jorge Figueroa Cancino, presidente de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán.

"¿Qué tantas metas se fijó el gobierno?, ¿Qué porcentaje ha cumplido? y las metas contienen actividades y proyectos, hay que evaluar tres cosas, el plan, presupuesto y resultados; planeación, programación, los proyectos que están echando a andar, el ejercicio de los recursos públicos y los resultados", comentó.

Lo más importante que hay que evaluar de un gobierno, añadió, es el enfoque de resultados, todo gobierno debe evaluarse conforme al resultado y el impacto que tiene la aplicación de los recursos públicos en la sociedad.

"Hay un monto de gastos que se va a obra pública y es evaluable, es medible, hay que darle seguimiento y sobre todo el impacto que va a generar en la ciudadanía en términos de servicios, obras y en la calidad de vida de los ciudadanos", añadió.

Seguimiento al gasto municipal será parte de las actividades del Sistema Municipal Anticorrupción que se proyecta instalar en Mazatlán, iniciativa impulsada precisamente por la asociación civil que preside Figueroa Cancino.

"Aceptó trabajar en el proyecto. En general he observado una política muy abierta, ¿qué tanto cumple esto de una política abierta y recibir a todo mundo? yo te lo voy a decir hasta que chequemos y valoremos el avance de las propuestas que le hemos hecho llegar".

Falta el informe

El diputado Feliciano Castro Meléndez, coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso, dijo tener una opinión positiva en cuanto a la gestión que ha realizado González Zataráin.

"Ha enderezado la administración pública en Mazatlán, el trato y la relación la interacción con la comunidad es diferente, atiende a la gente, en relación a una serie de coyunturas concretas que se han venido presentando en Mazatlán, creo que ha sido oportuna su acción", dijo

No obstante, agregó, la mejor circunstancia para emitir un balance es a partir del informe y la revisión de la cuenta pública, en este caso la del 2022, de la cual solamente una parte le toca a Edgar Augusto, misma que se estará revisando en el mes de noviembre.