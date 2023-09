Exige Observatorio Ciudadano nuevo procedimiento para la elección del titular del OIC

Mazatlán, Sin.- Observatorio Ciudadano de Mazatlán exhortó a la autoridad municipal a realizar un nuevo procedimiento de selección del titular del Órgano Interno de Control en aras de garantizar máxima transparencia proceso de selección, así como los principios de igualdad y equidad de oportunidades para las personas interesadas en participar y asegurar la participación ciudadana en la vigilancia de evaluación de los perfiles más idóneos.

Lo anterior debido a que el pasado jueves 14 de septiembre la síndica procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, propuso ante Cabildo a Jesús Efraín Vega Ramírez como única opción para ocupar el cargo, propuesta que fue rechazada por mayoría.

En ese contexto la asociación civil observa que la propuesta surgió de un proceso opaco y discrecional, ya que no fue público el método de selección, los currículums de los aspirantes ni el contenido de las entrevistas que, de acuerdo con declaraciones públicas de la síndica, realizó a cada uno. Tampoco fueron públicos los criterios o la metodología que aplicó para elegir al que consideró el mejor perfil.

A través de un comunicado de prensa, el OCM indicó que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa precisa en su Artículo 20 que para la selección de los integrantes de los Órganos internos de control se deberán observar, además de los requisitos establecidos para su nombramiento, un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y los mecanismos más adecuados y eficientes para su adecuada profesionalización, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.

Asimismo que en la Ley de Gobierno Municipal Artículo 67 Bis H, se estipula que los titulares de los órganos interno de control deberá contar, al momento de su designación, con una experiencia de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas.

El Observatorio Ciudadano reconoce que la Ley faculta a la figura del Síndico Procurador para proponer al Cabildo la persona que se desempeñará como titular del OIC, pero también está facultada para aplicar acciones proactivas que aporten máxima transparencia a procesos como éste.

La propuesta única de la Síndica Procuradora para ocupar el puesto fue rechazada por el Cabildo. Foto: Cortesía | Carla González

Propuesta

Con el objetivo de garantizar máxima publicidad, igualdad, equidad y participación ciudadana se propone lo siguiente:

La publicación de una convocatoria abierta como método que garantice igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, ésto para convocar a personas con perfil, interesadas en ocupar el cargo; dicha convocatoria deberá precisar requisitos específicos establecidos en la Ley, fechas límites de participación y las etapas siguientes del proceso.

Que la revisión de los expedientes de cada uno de los aspirantes se realice con base en una metodología o criterios definidos y públicos que garanticen equidad de condiciones y objetividad de resultados; y que todo este proceso se transmita en tiempo real por los canales oficiales del Ayuntamiento de Mazatlán en aras de máxima publicidad y transparencia.

"Por lo anterior, exhortamos a la síndica procuradora a realizar un nuevo procedimiento, pues la figura del titular del OIC es de suma importante en la estructura municipal por ser responsable de prevenir, investigar y sancionar hechos que presuman corrupción al interior de la administración", se lee en el comunicado.

Modifican reglamento

Al respecto el alcalde Edgar González Zatatain informó que el cabildo mazatleco ya aprobó reformar el Reglamento de Gobierno del Municipio, en el que ya se indica que debe haber un procedimiento, con una convocatoria abierta, para elegir al titular del Órgano Interno de Control.

Todavía falta que este documento sea publicado en el Diario Oficial del Estado para que empiece a surtir efecto y el munícipe consideró que si alcanzarán los tiempos ya que Rafael Padilla Díaz, actual titular del OIC, debe dejar el cargo en octubre.

"Pero si se la pasaron un mes, 15 días, no pasa nada, hacer las cosas con un mecanismo de transparencia es mucho mejor, sobre todo que este reglamento ya tiene claridad, ya no tiene lagunas como se tenía antes, que no establecía bien las fechas, el cómo, las sanciones, que tuvieron repercusiones hace poco que se fue hasta los tribunales a consecuencia que no tenía claridad el reglamento", dijo.