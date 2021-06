Barcos camaroneros están a la esperan en el muelle

Mazatlán, Sin.- Será a mediados de este mes cuando los trabajos en los muelles del Parque Industrial Alfredo V. Bonfil comiencen a fluir de forma exponencial, ya que actualmente sólo los empresarios con una flota grande mantienen trabajos de rehabilitación en sus embarcaciones, aseguró Francisco Javier Castillo López.

El dirigente del refugio pesquero señaló que quienes cuentan con una flota menor se esperan hasta a partir del mes de julio, aproximadamente, para arrancar con los trabajos de reparación, dos meses antes de la apertura de la temporada.

"Es muy variable el trabajo, de reparación de máquinas, de auxiliares, empezar a rescatar las láminas para pintarlas, son trabajos que se van dando poco a poco, no es así como que apúrate porque ya tienes que salir, no, hacen su programación muy medida, con poca gente, para efecto de que obviamente no se gaste mucho”, dijo.

Castillo López refirió que en los muelles muchos pescadores y soldadores realizan labores de mantenimiento de los motores, así como de lo que son los barcos, para finalmente comenzar con el avituallamiento de los mismos, de cara al inicio de la temporada, aunque las grandes empresas, dijo, prácticamente todo el año mantienen estos trabajos.

Indicó que los rederos, desde hace algunos días ya trabajan en lo que es la reparación de las artes de pesca o chinchorros, así como de los excluidores de tortugas.

Señalo que el embargo al camarón de exportación que se dio por parte de Estados Unidos ha obligado a que los tejedores de artes de pesca tengan una mayor atención en la correcta colocación de estos dispositivos, para no dañar a otras especies, en especial a la tortuga.

El dirigente de Repebac precisó que actualmente la movilidad dentro del muelle pesquero es del 40%, en donde los rederos son los principales que se han activado en las labores, aunque en baja escala, ante la incertidumbre que existe por los armadores sobre lo que será la próxima zafra camaronera.

















