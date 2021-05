Embargo al camarón podría dejar sin trabajo a pescadores de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La entrada en vigor del embargo de camarón de altamar por parte de Estados Unidos, al retirar la certificación a México para poder exportar el crustáceo a ese país es el “tiro de gracia” para el sector si no hay marcha atrás, advierten dirigentes pesqueros.

Consideran que faltó una defensa del gobierno mexicano ante las instancias estadounidenses, considerando el trabajo de conservación de las tortugas que se ha implementado durante años y otras acciones.

Dirigentes pesqueros consideraron que faltó una defensa del gobierno mexicano ante las instancias estadounidenses. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

De acuerdo a la publicación en el Registro Federal de Estados Unidos, este 30 de abril el Departamento de Estado de ese país suspendió la certificación de camarón de altamar a México, argumentando que el programa de protección de tortugas marinas de este país ya no es comparable con el de Estados Unidos.

En Mazatlán son alrededor de 500 barcos los que componen la flota camaronera, que generan 3 mil 500 empleos directos de tripulantes y mil 200 empleos de mujeres de las plantas procesadoras de camarón.

Tan sólo la comercializadora Productores del Mar de México de genera divisas al país por el orden de los 466 millones de dólares al año.

Local "Pajarito" mantiene a flote a pescadores de Playa Norte

El ex presidente de la Unión Armadores que aglutina a más de 200 embarcaciones, Ricardo Michel Luna, criticó la falta de atención de la Conapesca en torno a la recertificación del camarón durante estos dos años y hasta ahora después del “niño ahogado”, refirió, están capacitando a los pescadores para que hagan conciencia.

“Ahora ya lo están haciendo, pero después de que el ‘niño está ahogado’ están capacitando, ya para qué, ya nos llevó la fregada”, dijo.

Por su parte, la Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Acuícola exhortó al gobierno de México a que vigile y aplique la ley, sancione en beneficio de quien no hace las cosas bien, además de que de esta industria dependen miles de empleos, provee de alimentos y genera divisas, además de ser sustentable y cuidar a las tortugas marinas

El presidente de la Canainpesca, Humberto Becerra Batista, lamentó la decisión del gobierno norteamericano porque no se podrá exportar camarón al principal mercado de exportación.

Comentó que, como resultado de las visitas de verificación que se realizaron en zonas del Pacífico y Golfo de México, se obtuvo una calificación promedio aprobatoria.

"No hay excusa, no se realizó el trabajo como se debiera de hacer, se relajó el gobierno mexicano del 2018 a la fecha, al frente de la Comisión Nacional de Pesca no había la persona adecuada para llevar a cabo ese cargo, esa es la verdad. Se descuidaron muchos programas, sobre todos de inspección y vigilancia y las consecuencias ahí están, naturalmente nosotros reprobamos cualquier mal uso de los excluidores de tortuga, nosotros hemos exportado a la autoridad a la Conapesca y a la Profepa para que se hagan sanciones que realmente desalienten un mal uso de estos excluidores”, expresó.

Puedes leer: Reporta Conapesca la retención precautoria de 377 toneladas de producto marino

Conapesca afirma que para recuperar lo antes posible certificación de camarón de altamar el gobierno de México lleva a cabo acciones preventivas y correctivas, cursos de capacitación y seguimiento a los procedimientos de calificación de infracciones, a la par de un programa más agresivo de inspección y vigilancia.

























Lee más aquí:

Local Gobierno federal dejan a su suerte al sector pesquero

Local Pescadores de Mazatlán se preparan para proyecto El Faro

Local Pescadores dan voto de confianza a nuevo titular de Conapesca