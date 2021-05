Los “muertos vivientes” del Parque Bonfil

Mazatlán, Sin.- El muelle pesquero del Parque Bonfil no sólo es un cementerio de barcos camaroneros, sino también de promesas, acusaciones, injusticias, desempleo y mucha decadencia.

Mazatlán cuenta con la segunda flota pesquera más grande e importante de todo el país, pero desde hace tres años se ha convertido poco a poco en el cementerio de barcos más triste que pueda tener una nación en cualquier parte del mundo.

Con el diesel marino más caro de América Latina, México se va quedando atrás en la competencia pesquera, sumado a la desertificación de exportación internacional y sin un solo apoyo. Ante esto, la pesca furtiva los ha dejado sin producto.

Cientos de pescadores ven con tristeza y nostalgia la flota vieja, oxidada y un muelle triste, desolado y con una gran desesperanza.

Agustín González Ortega, pescador con 43 años de experiencia, lamentó que la pesca de altamar esté a punto de desaparecer por la falta de rentabilidad y apoyo de parte del gobierno.

"El precio del diesel está caro y si no se resuelve lo del embargo de camarón antes de que inicie la temporada de pesca y vender el camarón en el mercado nacional, barato les saldrá a los armadores, aquí se van a quedar los barcos y nosotros con ellos por un lado, mire cómo está, se están deteriorando", dijo.

Comentó que miles de pescadores están en una situación crítica porque no trabajaron en la temporada anterior, además de la pandemia, que vino afectar más.

Recordó que en los años setenta y ochenta había una competencia muy fuerte entre los jóvenes sinaloenses para obtener una plaza de trabajo en un barco camaronero, se registraban capturas de hasta 10 toneladas de camarón por viaje y había buenos precios en el mercado internacional, lo que generaba altos ingresos a los pescadores, pero desde hace unos años la actividad dejó de ser atractiva.

"Estamos aquí porque nos gusta y es lo hemos hecho toda la vida, si yo me salgo dónde voy a ir, de peón de albañil ya no la hago y si busco otro trabajo, por mi edad ya no me aceptan, ya con más de 60 años, ya ni de velador te contratan, porque te quedas dormido", concluyó.

DATOS

500 barcos conforman la flota de Mazatlán.

3,200 pescadores, aproximadamente están desempleados.

SOBREVIVEN

Pescadores que están sin trabajo sobreviven en empleos de albañilería, como veladores o pintores.

















