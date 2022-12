Baches en la Colonia Gabriel Leyva molestan a los vecinos

Mazatlán, Sin.- Una infinidad de baches han estado molestando a los vecinos de la calle Leandro Valle, ubicada en la colonia Gabriel Leyva, pues señalan que la problemática ya se reportó en varias ocasiones, pero que ninguna autoridad ha acudido a reparar la situación.

"Hay muchísimos baches tan solo esta parte de la colonia, y se ha reportado, pero no han venido, es molesto por los tropezones que se llega a dar uno y porque no se puede ni caminar en paz por aquí, tienes que estar atento a no caerte o darte un buen golpe, y más de noche, esto pasa desde hace rato ya, y han sido varias veces las que hemos dicho y nada que vienen," Comenta Miguelina, vecina del asentamiento.

Los baches en la calle Leandro Valle y Tercera Potrero del Llano, tienen más de un año siendo un dolor de cabeza para los vecinos que denuncian bastantes accidentes, los cuales han incrementado bastante en comparación a cuando no había tantos baches por el lugar.

Vecinos de la calle Leandro Valle, en la colonia Gabriel Leyva, se quejan de los baches y calles en mal estado. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

"Antes ocurrían accidentes por personas que salían todas alebrestadas de la colonia, pero ahora por todo se accidentan, hasta se han pinchado bicicletas, y se pinchan porque dan el brinco en un pozo y ahí caen con el peso encima, otros se han tropezado en los baches y se han lastimado, por este tipo de situaciones es que urge una solución," Añadió Miguelina.

Otro vecino de la zona señala que ellos mismos han tratado de llenar los baches con tierra que hay en la calle, pero ni así se soluciona nada, pues comentan que aun así se continúa hundiéndose.

El desnivel de la Calle Leandro Valle y Tercera Potrero del Llano tiene más de un año molestando a los vecinos de dicho asentamiento. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

"Ya hicimos lo que pudimos, le rellenamos de tierra, pero se sigue hundiendo, los adoquines se están levantando, y empeoro con las lluvias, se hundió más, ojalá y que pronto se arregle porque esto ya nos tiene cansados a más de uno, ya ni la moto en paz podemos sacar porque de plano nos da miedo llevarnos un buen golpe," Mencionó Óscar Moncada, vecino del asentamiento.