Calles en Colinas del Real son intransitables.

Los habitantes de la calle Paraíso, ubicada en Colinas del Real, lleva poco más de dos años solicitando a las autoridades municipales que arreglen la vialidad, sin embargo, no han tenido éxito, pese a que la calle se encuentra en pésimas condiciones.

"Tenemos ya dos años esperando a que nos arreglen la vialidad, porque así no se puede, caminar por ahí es una pesadilla porque nos podemos caer, y aparte está muy fea, la calle se está hundiendo y nadie viene a hacer nada, no le dan importancia," Afirmó Hannia, vecina del lugar.

La calle paraíso y la avenida ubicada en la entrada, se encuentran en condiciones decadentes, pues en la calle paraíso el adoquín se está hundiendo, hay baches y no se puede transitar con tranquilidad, así como la avenida principal que lleva el mismo nombre, pues no se puede ingresar sin que el auto o camión rebote en el lugar.

"Siempre que venimos en camión es un dolor de cabeza, porque rebotamos todos, hasta la cabeza duele, por lo fea que está la calle, está toda hundida la calle, es muy difícil pasar por ahí sin miedo a caerse, ni las motos pueden pasar, en veces mejor se van por la banqueta, ya sean bicicletas o motos," Afirmó Pedro, comerciante del área.

A pesar de los reportes y de los intentos que se han hecho por ser escuchados, señalan que las autoridades no han acudido y no se han dado la vuelta por el lugar para reparar todo el daño que tiene la avenida.

"Hasta el momento no han venido, de vez en cuando viene JUMAPAM cuando se tapa una alcantarilla o algo así, pero deberás tardan, pero que hayan venido a revisar lo fea que está la calle o que la reparen, no, no ha pasado eso, no vienen," Afirma Pedro.

ACCIDENTES EN LA VIALIDAD

Debido al mal estado de la vialidad, los accidentes han sido una constante, pues de manera seguida las personas que transitan la calle, sufren percances a causa del estado de la calle.

"Los accidentes pasan muy seguido por aquí, hasta se han caído en bicicletas, los carros se han raspado y las motos ni se digan, hay jóvenes que pasan por aquí a toda velocidad en motos y como no se dan cuenta del estado de la calle, por eso se accidentan", agregó Pedro.