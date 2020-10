Aseguran que AMLO tiene que reflexionar sobre el CIP Teacapán

Escuinapa, Sin.- El Presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador debe tener una reflexión en el tema del proyecto del CIP Playa Espíritu de Teacapán, aseguró Bonifacio Bustamante Hernández.

El ex alcalde fue claro al comentar que el proyecto del CIP no se puede perder, ya que es un proyecto al cual se le ha invertido mucho dinero.

Local Vigilancia de esteros y altamar se “relaja” en el sur de Sinaloa

"Yo no niego ni desmiento tampoco, pero corrupción o no, lo que el presidente está diciendo es que fue muy caro. El presidente tiene que reflexionar y decir que esto va para delante, porque ya está la inversión, ya está hecho, corrupción o no, ya le corresponde a él investigarlo y perseguirlo, pero el proyecto no se puede perder".

Agregó estar seguro de que este proyecto, que estaba contemplado para ser el detonante económico del sur del estado de Sinaloa, seguirá desarrollándose.

"Claro que va vender los terrenos, yo tengo confianza en que el CIP va desarrollarse en otras condiciones, fuera o dentro de FONATUR, ahí tenemos los terrenos, la belleza del CIP y hay que darle para a delante", concluyó.

Cabe recordar que en días pasados, el Presidente de la República señaló que el proyecto del CIP Playa Espíritu fue una obra de corrupción del ex mandatario Felipe Calderón, ya que fue en su sexenio en donde se hizo la compra de las tierras donde se encuentra, las cuales eran propiedad del finado ex gobernador Antonio Toledo Corro.





El proyecto se encuentra “parado” desde hace 10 años. Fotos: Cortesía │Fonatur

Te puede interesar: En Teacapán pelean concesión

Con una propuesta de modelo de desarrollo turístico aplicado ya en Puerto Vallarta, Huatulco, Cancún y Los Cabos, Calderón colocó la primera piedra del CIP Playa Espíritu en 2009.

El gobierno prometió invertir cinco mil millones de pesos y contempló hasta 66 mil millones por parte de la iniciativa privada. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó.

























Lee más aquí↓

Local Rehabilitarán Malecón de Teacapán

Local Piden pobladores rehabilitar el Malecón de Teacapán

Local En Teacapán, habitantes cierran paso a visitantes