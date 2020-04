En Teacapán, habitantes cierran paso a visitantes

Escuinapa, Sin.- El puerto de Teacapán, el sitio de mayor afluencia turistica durante la Semana Santa en el municipio está siendo cerrado por los habitantes de la misma sindicatura.

Los habitantes se organizaron para bloquear el acceso a la sindicatura por temor a un posible contagio de Covid - 19.

Yara Zambrano, uno de los habitantes que se encuentran realizando el bloqueo, externó que esta medida se tomó por el inicio de los días santos que es una temporada de alta afluencia de turismo en este puerto.









No queremos gente que no sea aquí del pueblo, no queremos el ingreso de turistas porque se acerca jueves y viernes santo y aunque el acceso a la playa está cerrado, la gente va querer venir Yara Zambrano









Asimismo, comentaron que se está reestringiendo la salida a los habitantes de la comunidad, solamente se les permitirá la salida a personas que tenga que salir por algún asunto escencial.

Para finalizar, comentaron que esto se mantendrá de manera indefinida.









Lo que queremos es evitar un contagio o que esto se propague Yara Zambrano

















