Locatarios del mercado de Escuinapa ya no creen en nadie

Escuinapa, Sin.- "Hasta no ver, no creer", fue la expresión de uno de los locatarios del mercado de Escuinapa, luego de que el gobernador Quirino Ordaz Coppel les diera el mes de noviembre como fecha para entregar la obra de remodelación que desde hace dos años se hace en el inmueble.

Los locatarios comentaron que fue grato para ellos recibir la visita del gobernador de Sinaloa, para que así se diera cuenta de las condiciones en las que se encuentran desde hace m

uchos meses.

"Eso estábamos pidiendo desde hace mucho, que viniera el gobernador, para que se diera cuenta cómo estamos, en qué condiciones estamos trabajando, que no son dignas para nosotros", expresó Fernando Galindo.

El mandatario estatal les dio como fecha de término de los trabajos el mes de noviembre, pero fueron claros al externar que ya ni en el propio gobernador creen.

"Ahorita ya no creemos en nadie, estamos enfadados de estar escuchando que ya se va terminar el mercado, Qurino nos dio una esperanza, pero como dicen por ahí, hasta no ver, no creer y mientras la obra no se termine, vamos a seguir igual", dijo Manuel Rojas.









El mercado de Escuinapa se va terminar a fin de año. Foto: Jesús López │ El Sol de Mazatlán

Cabe recordar que en la visita realizada el pasado domingo al municipio, el gobernador dijo que se le aplicará el recurso que resta para poner fin ya a esta obra y entregarla a los locatarios lo más pronto posible.





















