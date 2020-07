Piden pobladores rehabilitar el Malecón de Teacapán

Escuinapa, Sin.- Mientras que el gobernador Quirino Ordaz Coppel promete la construcción de un nuevo Malecón en Mazatlán, en Teacapán los pobladores reclaman la reconstrucción del suyo, derrumbado por el huracán Willa hace dos años.

Habitantes de este puerto, el cual es el principal atractivo turístico del municipio de Escuinapa, externaron que el Malecón que se encuentra en este puerto ha sido abandonado por parte de las autoridades, ya que desde las afectaciones que sufrió por el paso del huracán Willa, jamás se le ha realizado una mejoría.









A como lo dejó el huracán, así está el Malecón, ni una ‘manita de gato’ le han dado, derrumbó un buen tramo de la barda y así está todavía, hasta ahorita no tenemos conocimiento de que lo vayan a reparar Ramón Cárdenas, habitante del puerto y comerciante









Cuando pasó lo del huracán, como a los dos o tres meses vinieron unas gentes, que según andaban checando cómo había quedado el Malecón, que porque lo iban a reconstruir, pero eso fue hace casi dos años y no le han hecho nada, ya no tarda en salir Quirino de la gubernatura, ya no lo van arreglar, por ahí escuchamos que según quiere hacer otro Malecón en Mazatlán, lo que debería de hacer primero es venir a repararnos el que tenemos aquí Guadalupe Pardo.













Cabe recordar, que fue a finales del mes de octubre del 2018 cuando el fuerte oleaje que produjo el huracán Willa destruyó gran parte del Malecón.

























