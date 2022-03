Asegura el “Químico” que quieren ayudar a los trabajadores eventuales

Mazatlán, Sin.- “Nosotros queremos realmente ayudar a los trabajadores eventuales, yo estoy ofreciéndoles más de lo que ofrece la ciudad”, aseguró el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, luego de la polémica que se desató cuando se dio a conocer que el Ayuntamiento contrató a una empresa outsourcing para pagarles directamente.

Dijo que Mazatlán no puede darle a un trabajador un trasplante de corazón, riñón, hígado o de muchas otras enfermedades que no podrán resolver ni apoyar, pero con el Seguro Social sí van a poder tener todo.

“El Seguro Social va a dar un salto gigante, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ya agarró el tema y sufrirá una reestructuración para que el mexicano tenga un mejor servicio”, dijo.

Sobre la antigüedad que defendían los trabajadores eventuales, el alcalde Benítez Torres indicó que es algo que van a negociar y reponer el proceso.

“Le vamos a reponer el proceso y yo les voy a demostrar que están recibiendo más de la ciudad de lo que reciben de la ciudad, pero el intermediario es el sindicato, pero yo les dije, una vez repuesto el proceso, quien no quiera si no quiere trabajar, pues no, ni siquiera pueden hacer huelga porque no son trabajadores de nosotros, pero yo quiero ayudarlos, que tengan casa, que tengan seguro de vida digno, que tengan todo”, manifestó.

El Presidente Municipal aseguró que no es una outsourcing de las que no daban prestaciones a los trabajadores, sino que están dan todo y queda protegido un trabajador.

Aclaró que el Ayuntamiento no puede hacerlo, porque se invierte mucho dinero en la medicina del Hospitalito, por lo que no son solventes económicamente para atenderlos como se merecen.

Y sobre esta empresa pagadora, indicó que cualquier es bienvenida, ya que la empresa no le interesa, sino los trabajadores, que estén protegidos.

“No ha querido entender el sindicato que la bola que va creciendo de nieve con pensiones, jubilaciones, va a llegar un momento que el Ayuntamiento no va a tener recursos y el Seguro nos quita esa bronca, y si nos quita una bronca quiere decir que vamos a hacer más por la ciudad”, aseguró.