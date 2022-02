Observa ASF faltante en cuenta del Ayuntamiento

Mazatlán, Sin.-El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres volvió a defender su honorabilidad, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó la cuenta pública, ahora la del 2020.

Aseguró que es un tema que se ha entrampado en su aclaración, ya que no se la han querido recibir.

Cuestionado luego de la entrega de tres patrullas al CAPTA y la Policía de Tránsito, acerca de una observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 823 millones de pesos al Ayuntamiento del ejercicio en la cuenta pública del 2020, el alcalde Benítez Torres explicó que es un tema del pago de salarios a trabajadores que por equis razones se han entrampado en aclararlo.

Dijo que ya están trabajando en resolverlo y no existe nada indebido, pero que en su momento lo van a demostrar.

“Sigue en esos tratos, pero todo se va a aclarar, yo no me preocupo porque insisto, yo no tengo cola que me pisen, me han buscado en tres años y medio y no me encuentran ni me van a encontrar, soy honesto, y honesto. Lo están tratando directamente con los auditores, abogados, aclarando, el por qué no se recibe si siempre se ha recibido así”, manifestó.









