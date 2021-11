Anuncia el “Químico” acuerdo para reanudar sesión de Cabildo

Mazatlán, Sin.- Al haber ya “humo blanco”, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres confió que este miércoles se dé la continuación de la primera sesión de Cabildo, si se logran los acuerdos finales con un intermediario, donde se nombrarán al nuevo Tesorero, Secretario del Ayuntamiento y Oficial Mayor.

Indicó que ahí dará a conocer las nuevas propuestas de funcionarios y ahí el mismo Cabildo las debe de votar.

“Parece que ya se dio (negociaciones), envié lo que yo proponía y me dijeron que así iba el acuerdo, entonces hoy nos sentamos con los regidores del PAS para caminar mañana… me había reunido con otras personas que estaban operando a nombre de ellos, ellos ya aceptaron el acuerdo. Teníamos un intermediario, es que ellos no se acercan ni quieren platicar, acuérdense cómo se actúa”, manifestó el Presidente Municipal.

Dijo que este miércoles se analizarían los nuevos nombramientos de Tesorero, Secretario del Ayuntamiento y Oficial Mayor.

El alcalde Benítez Torres confirmó que la Dirección de Ingresos y Egresos van a seguir siendo del Ayuntamiento, como siempre, además de la Tesorería.









