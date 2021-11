Cuestionan regidores llamado al diálogo del “Químico”

Mazatlán, Sin.- Luego de que fueron notificados de una denuncia, ahora ante la Fiscalía General del Estado, los 8 regidores del Cabildo que sesionaron el pasado miércoles y tomaron la protesta de ley a los ciudadanos Rafael Mendoza Zataráin, Felipe Alberto Parada Valdivia y Santos Guillermo López Aguirre como Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Oficial Mayor, respectivamente, cuestionaron si esa es la manera de dialogar que convoca el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Luego de reunirse en sus oficinas, ante la inasistencia del titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla Díaz, quien mandó un emisario, la regidora pasista América Carrasco Valenzuela informó que se comprometió a emitir un oficio a la Síndica Procuradora para dar cumplimiento al proceso de entrega recepción.

Local Evita el “Químico” hablar de problemas en Cabildo y mejor se va a las colonias

Agregó que por parte del Cabildo, también le harán la solicitud a la Síndica Procuradora para que se haga este proceso para que los nuevos titulares ocupen ya sus oficinas respectivas.

Aseguró que no tienen ningún temor por la nueva denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ya que todas las acciones que han llevado a cabo están respaldadas por la misma normatividad municipal.

Cuestionó que sea Cielo Rosa Mucharraz, del Departamento de Asuntos Jurídicos del Municipio, quien haya promovido la denuncia ante la Fiscalía.

“Cuando se le olvida que es una administración nueva y cometen error tras error todo por estar evadiendo el diálogo, este dialogo que en todo momento nuestro presidente Luis Guillermo Benítez Torres ha hecho alusión, pero nosotros hemos sido testigos de nada de eso”.

Carrasco Valenzuela dijo que el alcalde saca un video donde llama al diálogo, pero lo que recibieron los regidores fueron las denuncias y demandas que se están presentando en su contra, lo que demuestra es que es un mensaje muy contradictorio.

Destacó que esa denuncia ante la Fiscalía no va a proceder porque no tiene la personalidad ni la capacidad jurídica esa persona que está citando, y por parte del Congreso del Estado está analizando la competencia, pero por el momento no han sido notificados.

Informó que como regidores, están todavía analizando todas las acciones que pueden llevar a cabo, pero aclaró que no van a hacer ninguna ocurrencia, porque están muy ocupados en atender la normatividad y principios de legalidad y no quieren llegar a ningún tipo de acciones que puedan incurrir en esa irresponsabilidad como la que han caído estos funcionarios.









Lee más aquí ⬇

Local Responsabiliza el “Químico” a regidores del PAS de no pagar a proveedores

Local Cuestionan posible ratificación de Javier Alarcón como tesorero municipal