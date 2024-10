Revancha: otra visión de los centros de rehabilitación

“Revancha” es una obra teatral de Cutberto López, que muestra un poco de lo que pasa al interior de los centros de rehabilitación, la cual fue presentada por Abemvs Teatro en el Teatro Socorro Astol, como parte de la programación del Festival Cultural Sinaloa 2024, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura.

La tarde del 21 de octubre se abrió el telón en el teatro culiacanense, y salieron danzantes los cuatro actores protagonistas de la obra, quienes son Eskorbuto; CutLópez, Carlos García; y Germán Navarro.

Bailando la coreografía de Danny Landa y dirigidos por el también actor CutLópez, los artistas escénicos contaron esta historia inspirada en la investigación de un centro de rehabilitación de Hermosillo, Sonora; iniciando con internos levantando a un adicto.

"Guacha, carnal, esto no es un secuestro, parece uno, pero no lo es; sí, te agarramos por la fuerza, por la espalda, pero no es un secuestro, porque tu jefecita nos dio permiso, ¿eh? Ay, carnal, ahorita no está bonito, pero después vas a sentir bien bonito", le dice un payaso de negra nariz y peluca arcoíris al joven adicto traído por la Voladora.

Ya en el centro, el dependiente comenzó a seguir los doce pasos de Alcohólicos Anónimos, dejando las adicciones, participando en rutinas, conferencias, pláticas, ejercicio comunitario, sin dejar de intentar escapar.

Trató de convencer a sus familiares para que le regresaran a libertad; ofreciéndoles aquello que desean o necesitan, pero no tienen; incluso intentó saltar las bandas del anexo.

“Revancha” tocó temas importantes que suelen dejarse de lado, como la vida comunitaria, el aseo de las instalaciones, la comida, así como la idea de la libertad, que fue representada por el cielo azul y un árbol enraizado allí pero con sus ramas en el exterior.

“Estos árboles se han convertido en nuestra fuga imaginaria, a pesar de que tenemos prohibido mirar hacia arriba, de que no podemos observar el techo o no podemos mirar al cielo, pero ver sus raíces nos inspiran, conscientes de que son los únicos seres vivos que están en este encierro, pero también pueden ver afuera, sentirlos inspira, nos hace volar, nos hace soñar".

Abemvs Teatro, con sede en Hermosillo, Sonora, es un colectivo surgido en 2016, con la obra R&J a propósito de "Romeo y Julieta" de William Shakespeare, de Mónica Perea. A partir de entonces, ha montado numerosas obras teatrales con la dirección de Cutberto López.