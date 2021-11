Urge priorizar calidad de las futuras obras en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Cuando está por definirse el paquete de proyectos que serán contemplados dentro del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), que durante el 2022 podrían canalizar recursos hasta por 500 millones de pesos, ya hay regidores del Cabildo municipal que piden armar bien los expedientes de obras para que sean de calidad y que posteriormente no se anden abriendo calles porque tronaron tubos o se les “olvidó” algo.

El director de Bienestar y Desarrollo Social, Tonatiu Guerra Martínez, se reunió ya con la Secretaria de Bienestar estatal, Ruth Díaz Gurría, para elaborar la propuesta de inversión del PMU, que incluirá proyectos de gran impacto social en zonas de marginación y de necesidades urgentes.

Local Se apoyará la actividad turística en todos los municipios de Sinaloa

El funcionario municipal informó que acompañado de la Secretaria de Bienestar estatal recorrieron diferentes zonas de marginación, como la colonia Francisco I. Madero, Lomas del Ébano, Benito Juárez, Urías, Ampliación de Urías, La Sirena, Loma Atravesada, Pino Suárez, además de la colonia Gabriel Leyva, donde ya se hizo un levantamiento de todas sus necesidades.

Durante el 2022, Mazatlán podría recibir de 300 a 500 millones de pesos del PMU, los cuales se invertirán en obras de drenaje, agua potable, pavimentación así como infraestructura deportiva y parques recreativos.

150 COLONIAS PODRÍAN ENTRAR

Mazatlán tiene alrededor de 380 colonias, donde 150 de ellas podrían entrar en el Programa de Mejoramiento Urbano, por la situación de vulnerabilidad que tienen y los grados de marginación.

“De esas 150 colonias, ya hemos estado haciendo muestreos, ¿en qué nos basamos? En el censo y los datos que arrojó para definir cuáles son las áreas que tienen mayor nivel de marginación, que son ahorita el Polígono Valles del Ejido, Polígono Francisco I. Madero, Polígono Lomas del Ébano, Polígono Montuosa y Polígono Benito Juárez, donde va a ser diferente, ahí lo que está pasando es que es un área muy vieja con servicios atrasados y ya totalmente obsoletos”, explicó el funcionario municipal.

Comentó que en cada polígono se consideran un grupo de colonias, y puso de ejemplo que en el caso de las Lomas del Ébano, alrededor están Loma Bonita, Ampliación Loma Bonita, La Ejidal. En el caso de la Flores Magón, se habla de la Flores Magón 1, 2, 3 y 4 y El Conchi.

A pesar de que hay mucha marginación en la zona rural, especificó que este PMU no aplica en las comunidades rurales.

En estos polígonos se definirá en cuáles se podrá llevar a cabo la intervención, por lo que se trabajará de la mano con la Secretaria del Bienestar y de la SEDATU y armar las propuestas de inversión.

Agregó que será la Federación quien ejecute los proyectos además de aprobar los financiamientos, mientras que el Estado y el Municipio definirán los polígonos donde se va a intervenir para definir los tipos de obras y las características de las mismas.

Dio a conocer que en estas 150 colonias con grado de marginación que existen en Mazatlán, requieren obras de infraestructura social básica, como agua potable, drenaje, escuelas, mejoramiento de centro de abasto, accesos, parques y rescate de espacios públicos, que es donde van a intervenir.

“¿El municipio le entra? Sí, le entramos con el 10 por ciento de la inversión, le tenemos que poner una lanita, dependiendo la cantidad, pero que quede claro, es de 300 a 500 millones, no quiere decir que sean 500 millones, dependerá de la cantidad de proyectos que logres inscribir y que los reciban, no es en el año, es en la primera propuesta y con esos te vas”, destacó el director de Bienestar Social.

Guerra Martínez estimó que para febrero o marzo se estarían arrancando estas obras, y aun cuando el año fiscal termina de enero a diciembre, por lo que si no se terminan, estas obras se estarían yendo hasta marzo del siguiente año.

Y sobre el programa de obras que arrancaría el gobernador Rubén Rocha Moya por todo el estado, y en el caso de Mazatlán serían obras de agua potable, drenaje y pavimentación de calles, Guerra Martínez no descartó que varias sean compromisos de campaña tanto del actual gobernador como del químico Benítez Torres.

PONDRÁN OJO EN LA CALIDAD DE LAS FUTURAS OBRAS

Para el regidor panista, Martín Pérez Torres, en todas las futuras obras públicas que se vayan a construir en el municipio, se vigilará que se cumplan con los expedientes técnicos para que la obra salga de la calidad que se espera.

Indicó que si una obra se hace de manera apresurada, obviamente no se le pone el cuidado que debe de llevar, y puso el caso de una tubería de agua que reventó o se despegó ocasionando una fuga tremenda de agua por la nueva avenida Gabriel Leyva y Pino Suárez.

“Eso habla de que no se hizo con el cuidado debido o no se supervisó la obra o algo falló. Lo que sí es un hecho, es que algo falló. Nosotros que estamos en el Cabildo debemos ser garantes de que las obras se hacen con la calidad que dice la especificación que se debe de hacer, porque se emplean recursos públicos, recursos que provienen de los impuestos de los ciudadanos”, manifestó el regidor.

Pérez Torres advirtió que se podría caer en la corrupción, porque no es solamente el robar o desviar los dineros, sino también si no hacen bien las cosas o está mal hecho, eso está mal.

“Nosotros vamos a buscar transparencia y que en serio le entren al tema de la anticorrupción y no nada más simulado, dijeron que iban contra la corrupción y vamos contra la corrupción, vaya por delante quien vaya por delante”, advirtió.

El futuro coordinador de la Comisión de Movilidad indicó que junto con la Comisión de Urbanismo va a estar muy vigilante para que las obras públicas se hagan de la mejor calidad.

Adelantó que hará una propuesta para que los ciudadanos sean vigilantes de las obras que se construyan en sus mismas colonias.

El regidor Pérez Torres indicó que ante la proximidad del arranque de obras públicas, tanto los regidores como los mismos ciudadanos deben estar vigilantes para que las cosas se hagan bien y adelantó que como edil, buscará que las cosas se hagan bien en beneficio de la ciudadanía, para que no pase como la remodelación de las calles del Centro Histórico, que están decaídas y llenas de baches, “lo que dice que no es una obra de calidad, sino que es una obra que le faltó algo y eso no es lo que debe pasar”.





LA CIFRA

Durante el 2022, Mazatlán podría recibir de 300 a 500 millones de pesos del PMU, los cuales se invertirán en obras de drenaje, agua potable, pavimentación así como infraestructura deportiva y parques recreativos.









Lee más aquí:

Local Se reactivan los cruceros turísticos en Mazatlán

Local Abandonado, el sector social de la pesca en Mazatlán