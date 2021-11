Califican turistas nacionales con 9.5 a Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Turistas que visitaron Mazatlán durante el pasado periodo vacacional de verano, calificaron al destino con un 9.5, un punto más a lo registrado durante el mismo periodo de 2020.

El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguart Sánchez, detalló que en la encuesta de satisfacción se analiza el perfil del turista, lugar de procedencia, gasto promedio, evaluación del destino, impacto de publicidad, seguridad, diversificación de actividades.

Foto: Marimar Toledo| El Sol de Mazatlán

Además se señalaron debilidades como los problemas de movilidad urbana y aspectos como la limpieza, y este estudio, que por décimo año consecutivo se aplica entre los turistas, salió como nuevo punto la renta vacacional.

“Viene el tema del ambulantaje, el tiempo compartido, viene la falta que la renta vacacional gana espacio, eso significa un 27% del total, y eso implica la importancia de poder generar una regulación legislativa que en su momento esto se pueda traducir en una sana competencia, entre la hotelería, departamentos y condominios, la fortaleza que estamos viendo es que la calificación aumentó un 9.5 es la que nos dan los turistas”, dijo.

Foto: Marimar Toledo| El Sol de Mazatlán

En la reunión donde estuvieron presentes autoridades estatales, municipales e integrantes del sector, la secretaría de Turismo en Sinaloa, Rosario Torres Noriega, comentó que estos estudios, permiten brindar la radiografía de la situación de Mazatlán, dicho por los mismos visitantes, y ayudará a que los empresarios del ramo sepan atacar las debilidades.

“Es muy importante ese diagnóstico, esa radiografía, lo mencionaba yo y hay que sentarse con los expertos, y los expertos obviamente son todos y cada uno de ustedes, quiero decirles que tengo 20 años en el servicio público, entiendo mucho de los temas, más de lo que se imaginan, sin embargo, hay otros que no, y para eso están cada uno de ustedes que me van ayudar para que a Sinaloa le vaya mejor, me queda clarísimo tengo un gran equipo”, concluyó









