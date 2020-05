Celebración del Día de la Enfermera en tiempos de Covid-19

Mazatlán, Sin.- Dinora Sánchez Martínez, es originaria de Mazatlán, tiene 48 años de edad, de los cuales 20 años se ha desempeñado como enfermera, trabajó en el Hospital Regional de Zona No. 3 del IMSS de Mazatlán, y recientemente le llegó su cambio a Culiacán, con la especialidad en pediatría, donde trabaja los fines de semana en el Hospital Regional No. 1, en el área de neonatos.

Local Encuentra mamá su vocación de forma inesperada en la Cruz Roja

Este 12 de mayo, ella y sus compañeras celebraron el Día Internacional de la Enfermera, no como un día festivo, sino como una jornada normal de trabajo, en el que tienen que dar más allá de sus fuerzas por estar en el periodo más alto de contagios de Covid-19.

Salvo algunos mensajes de texto y publicaciones a través de Facebook o WhatsApp, donde se les felicita por su día, la jornada ha transcurrido como tantas otras.

Dinora Sánchez Martínez trabaja en el Hospital Regional No. 1 de Culiacán. Foto: Cortesía │Dinora Sánchez

Para Sánchez Martínez, la mejor satisfacción de su trabajo es ver que un paciente mejora con los cuidados, la atención y el medicamento que se le aplica, sobre todo los niños, que le sonríen y se despiden de ella con un adiós, a pesar de que minutos atrás lloraran por la inyección puesta.









La satisfacción de que llegan los niños enfermos y asustados, y uno tiene que tranquilizarlos a ellos, a los papás y hasta los abuelos que llegan con ellos, les aplicas medicamento y todavía se ríen y te dicen adiós, esa es la mejor satisfacción Dinora Sánchez Martínez









Comenta que más que el 12 de mayo, el personal médico acostumbra a celebrar el 6 de enero como el Día de la Enfermera; sin embargo, este día coincide con el periodo más difícil que les ha tocado vivir, no sólo por la pandemia del coronavirus, sino también por ciertos actos de discriminación que han sufrido como consecuencia de los riesgos de contagio, esto a pesar de su importante labor para preservar la vida de quienes llegan a los hospitales.

Lamenta las agresiones en contra del personal médico, sobre todo en contra de las enfermeras, al considerarlas como personas de alto riesgo de contagio.





Desgraciadamente se han visto casos de personas que han agredido a compañeras, principalmente a mujeres, de parte de camioneros que no los han querido subir, incluso les llegaron a decir que cuando salieran del hospital se pusieran otro tipo de ropa, no portar el uniforme porque si no, no les iban a permitir subirse al transporte público, porque la misma gente pide que no las suban o si estaban ya arriba que se bajaran; eso sí que lo veo muy mal, porque en primer lugar somos personal de salud que vemos por los demás, y no se me hace justo, porque somos los que estamos atendiendo a los enfermos cuando llegan, tratamos de cuidarnos y se han infectado compañeros por la misma población, al final de cuentas ellos son los que nos traen la enfermedad a nosotros, nosotros no fuimos a buscarla Dinora Sánchez Martínez









El caso más extremo que conoce, agregó, se registró en Culiacán, donde unas compañeras le dijeron que a una enfermera le aventaron cloro en la vía pública porque portaba el uniforme.

Esto originó que ahora, el personal médico acuda a los hospitales vestidos de civil.









Realmente creo que la enfermería es un pilar importante en la población, porque la enfermera es la que está más con el paciente que el médico, el médico pasa visita y se va, nomás deja indicaciones, y es la enfermera la que está ahí con el paciente todo el tiempo Dinora Sánchez Martínez









Te puede interesar: Trabajan bajo protesta en clínica del Issste

Como enfermera, Dinora Sánchez ha atendido a pacientes de diferentes edades, desde niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, y más reciente a neonatos, bebés prematuros, aunque casi la mayor parte de su servicio ha sido con adultos.

DATOS

20 años tiene como enfermera.

PARA SABER

Dinora Sánchez Martínez trabajó en el Hospital Regional de Zona No. 3 del IMSS de Mazatlán y recientemente le llegó su cambio a Culiacán, al Hospital Regional No. 1, en el área de neonatos.





















Lee más aquí:

Local Donan material médico a clínicas de Elota

Local Donan equipo de protección a la clínica del ISSSTE Mazatlán

Local Entregan equipo médico de protección al "Seguro Nuevo"