Acusan a funcionarios municipales por despojo de vivienda a adulto mayor

Mazatlán, Sin.- A don Juan Godínez Alvarez de 64 años de edad, el pasado mes de septiembre un funcionario del DIF Municipal lo privó de su libertad para, en contubernio con un particular, despojarlo de su vivienda, denunciaron vecinos del sector donde vive el adulto mayor.

El vecino de la colonia Jaripillo le compró al Ayuntamiento el terreno donde levantó su casa en el año 1999 sobre la calle Puebla 116 en la colonia antes citada, pero en 2022 le apareció un nuevo dueño.

"A todos los vecinos nos consta que él desde el 99 compró ahí, el error de él fue, como no sabe leer ni escribir, no escriturar. Él estuvo pagando al Jurídico del Ayuntamiento, aquí tengo testigos que firmaron que le estaba pagando y que aún siguen trabajando en el Ayuntamiento", expuso Olvia Rodríguez Rodríguez, vecina de don Juan.

Sin este documento legal en septiembre del año pasado, narró, Carlos Martínez, encargado de los adultos mayores en el DIF en ese entonces, sacó a don Juan de su casa con la mentira de que lo llevaría al programa de 65 y más.

"Lo metieron con engaños al DIF, lo tenían incomunicado, privado de su libertad, no me dejaban verlo hasta que demolieron la casa ya lo quisieron soltar", narró.

El tiempo que Godínez Álvarez estuvo fuera de casa, se aprovechó para demoler la vivienda, además de que todas sus pertenencias desaparecieron.

"A él se lo llevaron en septiembre al DIF, en diciembre lo saqué, estuvo tres meses y ya que lo saqué busqué un familiar porque él no tiene familia, metimos una demanda el 9 de diciembre y hasta la fecha es cosa que no se hace", agregó.

Lamentó que los vecinos ahora no quieren atestiguar a favor de Juan, porque han sido intimidados por el "nuevo" dueño del predio, un acordeonista de conocido grupo norteño local; ahí construyó unos departamentos.

"El señor está enfermo, tiene diabetes, está de arrimado en una casa con unos primos, pero sufre mucho ahí. Yo no me lo puedo llevar a la mía porque ya estoy para entregar mi casa, ya la vendí, estoy en tratamiento de cáncer, a mí me atienden en el oncológico de Sonora y yo lo poquito que ando pues es ayudarlo, pero se me hace muy injusto lo que están haciendo con él", expresó.

Buscan la ayuda del alcalde

Hace dos meses Olvia y don Juan acudieron a la audiencia pública con el alcalde Edgar González Zatarain, para exponerle el tema y solicitar su apoyo, pues están implicados exfuncionarios y funcionarios municipales, pues el terreno le fue comprado al municipio.

En esa ocasión se les turnó con el departamento de Asuntos Jurídicos con la encomienda de ayudarlos legalmente, pero hasta la fecha el asunto no avanza, nada más se echan la bolita.

"Venimos aquí con el fin de ver qué se va a hacer porque hay gente mezclada del Ayuntamiento que firmó donde él estaba pagando. ¿Por qué al señor no se lo escrituró? ¿Por qué al señor no se le respalda? Queremos justicia. Tiene un contrato de compra venta del Ayuntamiento y tiene recibos firmados donde recibían el dinero cuando estaba el director José Luis Munguía".

Denuncias

Rodríguez Rodríguez apuntó que en su momento interpusieron una queja ante Derechos Humanos y en la Fiscalía, sin embargo estas no avanzan.