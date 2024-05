Mar de fondo no afectó a los parachuteros de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Los parachuteros de las playas de Mazatlán han demostrado una vez más su resistencia y adaptabilidad frente a las condiciones del mar. A pesar del reciente fenómeno del mar de fondo que trajo olas más altas y corrientes fuertes a las costas, estos trabajadores aseguran que sus operaciones no se han visto afectadas.

"El mar de fondo afecta más a los que no conocen el mar y no saben de las corrientes, pero para nosotros, todo ha seguido normal", mencionó Erick Tiznado, parachutero local.

Esta confianza y conocimiento del entorno marino les han permitido mantener sus actividades sin interrupciones, incluso durante los días más complicados.

"No es algo que se nos haga complicado, como ya lo dije no nos vienen afectando si sabemos como trabajar, no solamente es subirte a una moto acuática, también tienes que conocer del mar", comentó.

Los parachuteros, que ofrecen emocionantes vuelos en paracaídas sobre el océano a turistas y locales, han continuado trabajando todos los días.

"Realizamos más o menos entre 10 y 15 vuelos diarios, a veces un poco menos, pero nunca hemos parado, ahorita está solo por así decirlo porque es temporada baja", añadió.