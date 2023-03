Familias mazatlecas viven con el temor de perder sus viviendas por no tener escrituras

Mazatlán, Sin.- Por más de 60 años, Raúl Díaz ha vivido de manera irregular en la colonia Anáhuac y con el temor de ser desalojado en cualquier momento, ya que no cuenta con escrituras que avalen que es el propietario de su casa.

Así como él están alrededor de 40 mil familias de las aproximadamente 280 colonias con las que cuenta Mazatlán, donde desde hace medio siglo se vive un terrible conflicto de vivienda, el cual ha sido heredado por los Ayuntamientos municipales en medio de la desidia y el desinterés, ya que se estima que el 52 por ciento de las casas de los asentamientos populares no tienen derecho de propiedad.

Lo más grave es que los dueños de los terrenos, aunque han pagado predial, servicio de luz, agua y drenaje todos estos años, corren el riesgo de perder sus hogares y quedar prácticamente en la calle.

Difícil situación

Don Raúl dice que el 60 por ciento de los predios del asentamiento en el que él vive están en esas condiciones debido a la apatía de los gobiernos municipales que han pasado a través de los años y que nunca han puesto la atención necesaria para resolver este conflicto social.

“En 1972 se tuvo la oportunidad de escriturar, pero no todos lo hicieron. En ese entonces se presentó el representante legal de Salvador Diego de Cima, que es el propietario de los terrenos aquí en la colonia Anáhuac, quien se hizo acompañar de un notario público y nos dijo que quienes quisieran pagar, una vez que terminaran se les irían haciendo las escrituras, fueron pocos los que lo hicieron; otros pagamos, pero no escrituramos, años después a mí me dijeron que tenía que volver a pagar y es por eso que ahora corro el riesgo de perderlo todo, porque están exigiendo que paguemos de nuevo”.

Al morir el propietario de los terrenos se nombró a un nuevo representante legal, que en el año 2019 empezó con nuevas demandas hacia los invasores. Entonces acudieron al Ayuntamiento, en ese entonces al frente de Luis Guillermo Benítez Torres, pero no recibieron ayuda. Ahora Don Raúl ya no sabe qué hacer, a quién acudir para no ser desalojado.

Vivir en la incertidumbre

La situación de Cecia Osuna, de la colonia Azteca, la cual fue formada el 24 de octubre de 1975, es similar a la de Don Raúl. Desde hace más de dos décadas vive con el temor de ser desalojada junto a su familia. En ese asentamiento son 420 familias las que están asentadas de manera irregular y los dueños son las mismas personas.

“En mi caso se demostró que los predios que reclamaba la familia De Cima como de su propiedad eran zona federal y se logró que a quienes estaban pagando su terreno les regresaran su dinero. Sin embargo, desde el año 2019 a la fecha hay demandas y amenazas de que nos van a desalojar si no hacemos caso a lo que ellos quieren que paguemos ahora”, dice.

A finales del 2022 desalojaron a una familia y en enero de este año se tuvo un segundo caso, situación que la mantiene tanto a ella como a sus vecinos, viviendo en la zozobra.

“Una persona no estuvo de acuerdo en contestar la demanda con los abogados que nosotros traemos y prácticamente dejó perder la demanda y lo desalojaron, el otro caso fue porque la señora ya está muy mayor, le llegaron con la demanda, la rompió, pues argumentó que era su casa, que tenía viviendo ahí 60 años y que no la iban a sacar y de todas maneras la sacaron. Todo esto ha generado temor entre los que vivimos aquí, nos quieren dejar en la calle, no pedimos nada más que pagar lo justo y que los que ya pagaron, no lo hagan de nuevo”.

La situación de Jaime Toledo Santiago, de la colonia Francisco I. Madero, es idéntica, ya que se trata de las colonias que están unidas entre sí, la única diferencia es que ahí está en dos polígonos, con cerca de tres mil familias.

Un polígono ya fue reconocido por el Ayuntamiento de Mazatlán bajo un decreto presidencial de Vicente Fox en el año 2006, que ordenó la regularización de la tenencia de la tierra a favor de los habitantes de los predios.

El otro, que es el centro de la colonia, se reconoció oficialmente que es de la familia De Cima, que es el que actualmente se encuentra en litigio.

Representantes legales de la familia De Cima reclaman predios en cinco colonias de Mazatlán que fueron invadidas, Urías, Francisco I. Madero, Anáhuac, Azteca y Jesús García, donde más de 4 mil familias están en riesgo de perderlo todo ya que no están en condiciones para hacer nuevos convenios de pago.

Presentarán iniciativa

El Consejo Popular de Mazatlán retomó la iniciativa de ley de Regularización de Predios Urbanos del Estado de Sinaloa, a la que no se dio seguimiento por parte de los diputados locales, para dar certeza jurídica a las familias sinaloenses a través de la regularización de sus predios.

“Es una ley que consta de 16 artículos nada más, donde se establece que en forma administrativa se pueda hacer esto y no a través de un juicio engorroso, largo, que muchas veces no prospera, porque no hay documento que acredite la posesión originaria del colono, o que tenga algo que le justifique el haberse posesionado de ese terreno”, dijo el abogado Alejandro Camacho Mendoza, quien es integrante de dicho consejo.

Los puntos importantes de la iniciativa se encuentran el proceso de registro de las propiedades, el mejoramiento de servicios públicos, la reducción de la contaminación de aguas negras, la recolección de basura y apoyo a los desplazados, solo por mencionar algunas.

El abogado reconoce que esta iniciativa de ley no es nueva, porque dentro del Código Civil existe la prescripción adquisitiva, que ayuda a quien tiene en posesión por más de 5 años, en forma pacífica, continua, pública y de buena fe un inmueble, a adquirir la propiedad.

Sin embargo, esto no es en automático, porque se tiene que presentar una demanda ante un juzgado civil, cuyo costo puede ser entre los 45 mil y 120 mil pesos.

La iniciativa propone que el estado faculte a Ayuntamientos, Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa y notarios públicos, para que regularicen los terrenos, y a través de un convenio con los fedatarios, para cobrar una cuota mínima al realizar este trámite.

“En su generalidad es esta la propuesta, ya estamos en contacto con algunos de los diputados para que se le dé trámite a esta ley, y se pueda proceder a la regularización de los predios en general. Esto, claro, va a ser a petición del interesado, es decir, quien quiera regularizarse”, dijo.

Mientras tanto, Don Raúl, Cesia y Jaime esperan que su problema sea en verdad visibilizado por las autoridades y que se encuentre una ruta legal que los aleje del desamparo y les permita conservar el patrimonio que han construido en todos estos años.

Invasiones, el eterno problema

En Mazatlán hay alrededor de 72 invasiones, todas irregulares, muchas de las cuales están en medio de litigios o asentadas en zonas federales y consideradas de alto riesgo.

Entre estas se encuentran Canaco, Bugambilias, San Jorge, San Fernando, Francisco I. Madero, Azteca, Anáhuac, Jesús García, Estero, Independencia, 13 de Septiembre, Presas del Valle, Líderes en Acción, San Antonio, Benito Juárez, Lomas de Juárez, entre otras. La invasión más grande es la de San Antonio, con poco más de mil 800 familias.

Al reconocer que en Mazatlán hay más de 40 mil familias que viven en incertidumbre porque no tienen certeza jurídica de sus bienes patrimoniales, al no tener la regularización de sus predios, el alcalde de Mazatlán, Edgar González Zatarain, aseguró que en este tema se apegan a la demanda ciudadana.

“Traemos estadísticas de cuáles son las demandas ciudadanas más emergentes, a través del área de Atención Ciudadana hay reportes y, a través de las dependencias, hay reportes y están más enfocados a ese tipo de lineamientos de lo que la ciudadanía está solicitando, como el tema del servicio público”, destacó.

“El proyecto de desarrollo integral de Mazatlán incluye el tema de urbanización, que es lo que pide o exige la población, por ello, se tienen que ir buscando reservas territoriales encaminadas a visualizar el futuro del municipio”.

Datos

52% de los asentamientos de la ciudad son irregulares.

1 de cada 2 casas de las colonias populares de Mazatlán no cuentan con escrituras.

5,000 viviendas es la demanda anual de Mazatlán de acuerdo al crecimiento demográfico.

Para saber

La invasión más grande de Mazatlán es la San Antonio, al sur de la ciudad, con poco más de mil 800 familias.