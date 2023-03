Vecinos buscan regularizar predios de la colonia El Pescador en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Un nutrido grupo de vecinos de la colonia El Pescador, ubicada a un costado de la Secundaria Federal número 4, acudieron este martes al Ayuntamiento de Mazatlán para entrevistarse con el alcalde Edgar González Zatarain y llegar a acuerdos sobre sus necesidades, la principal, la regularización de la tierra.

Gumersindo Rendón Noriega, representante de la colonia, contó que este asentamiento se fundó en el 2008, terreno que fue comprado a un ejidatario, quien les entregó la carta de liberación, pero al paso de los años su situación jurídica legal para regularizar los predios simplemente no mejora.

Agregó que el 2017 ya está todo listo para concluir este proceso, pero hubo cambio de administración y todo el avance se cayó.

"Hemos trabajado con varias administraciones y todas las administraciones nos han dicho que sí, que nos van a ayudar, qué van a hacer lo posible para que esto funcione, para que esto siga adelante y hasta la fecha no hemos tenido respuesta", agregó.

Además de la regularización, piden la introducción de servicios públicos como agua, drenaje y pavimentación; con energía eléctrica y alumbrado público ya cuentan desde hace varios años.

"Nunca se aterriza nada, se ha agravado en los últimos meses porque se nos cerraron las puertas en Bienestar Social, si no hay regularización no se puede avanzar con los servicios".

Detalló que en esta colonia, seccionada en cinco etapas, viven alrededor de 150 familias y están conscientes de que el municipio no se encargaría de todo, pues también han tenido acercamiento con dependencias estatales y federales como es la Comisión de Vivienda, lo que piden en estos momentos bes el beneficio para unas 50 familias.

"Somos alrededor de 50 familias que estamos habitando ahí, en el 2017 se logró introducir la energía eléctrica, pero el servicio de agua potable y drenaje no lo tenemos, somos muchas familias, viene la temporada de estiaje y se requiere el vital líquido", expuso.

Audiencia

Rendón Noriega comentó que este día tenían una audiencia agendada con el alcalde, aunque el munícipe estuvo ausente de su oficina toda la mañana, hasta el momento de esta entrevista ya iba media hora de retraso.

"Que no nos dejen de la mano el Ayuntamiento, que no nos dejen, que nos digan que sí que y al final de cuentas salen porque son tres años nada más, entran otros funcionarios y cuando llegan los nuevos hay que caerles bien porque si les caes mal estás con las puertas cerradas, que sí, que no", expresó.

Necesidades

Regularización, agua potable y drenaje, pavimentación de calles.