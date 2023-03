Acuden adultos mayores a primera jornada de audiencias con el alcalde de Mazatlán

Alrededor de una centena de ciudadanos acudieron durante el primer día del programa "Escuchando a la gente" que consiste en audiencias públicas con el alcalde y funcionarios municipales, para exponer de viva voz problemáticas y necesidades en torno a gestiones o trámites municipales.

Edgar González Zataráin, presidente municipal, dijo que muchas de estas peticiones tienen que ver con conflictos entre vecinos, problemas de tenencia de la tierra y vivienda, introducción de los servicios y la ejecución de obra pública; algunos trámites que son sencillos, aseguró, se resolvieron en el momento.

"El funcionario se compromete con una fecha para el cumplimiento de las peticiones, esperemos que no nos falle ningún funcionario, estamos tratando de darle respuesta a la mayoría de los casos, que no se vayan sin las respuestas, sin en el compromiso", dijo.

Agregó que a todos los casos se le dará seguimiento a través de una ficha, para ver qué tanto ha sido el avances de estas peticiones de una semana a otra, por lo que pidió a los funcionarios de primer nivel estar atentos junto a sus colaboradores o trabajadores de departamento.

Las audiencias públicas se realizarán cada lunes en el patio central del Ayuntamiento. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Sondeo

La jornada estuvo programada para arrancar a las ocho de la mañana con la repartición de fichas, póster las audiencias comenzaron a las 10 y estas culminarían hasta que se fuera el último ciudadano.

Fueron los adultos mayores los que más acudieron, incluso personas en silla de ruedas y de acuerdo a un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, sus peticiones tenían que ver con regularización de predios y viviendas, problemas de contaminación y servicios asistenciales.

Hermila Gaytán, acompañó a su mamá quien ya tiene 94 años de edad para gestionar ante el municipio el trámite de unas escrituras.

"Ella ocupa muchas cosas y tiene 94 años, no puedo rentar la casa ni nada para ayudarle a ella (por la falta de las escrituras) venimos con el alcalde a ver si nos puede solucionar ese problema", comentó.

Doña Pancha Paredes, vecina de la avenida circunvalación en la colonia Estero, mencionó que en el asentamiento hay muchos problemas, sobre todo de regularización, pero también hay graves problemas de contaminación.

"Las patrullas brillan por su ausencia, llegan los carros, camionetas volteos y tiran basura y la que la llevamos somos los colonos porque nos tapan las salidas del flujo del agua", mencionó.

Javier Tiznado, vecino de la misma colonia acudió a exponer el mismo problema de contaminación, detalló que hay varios indigentes "acampando" en casas de cartón y plástico invadiendo vías públicas y áreas verdes, además haciendo quemas de basura.

"Hay mucho humo ahí en la colonia Estero y Ecología, presenta uno quejas y le litigan a uno, tengo ya varios años reportando y me están bloqueando los procedimientos o los hacen mal. El problema es que no puedo dormir en la noche, no puedo descansar, me ha generado mucha inestabilidad laboral", detalló.

La jornada estuvo programada para arrancar a las ocho de la mañana con la repartición de fichas. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Por su parte doña Evangelina Gamez, vecina del fraccionamiento por, mencionó que el anterior presidente municipal le quitó una despensa alimenticia que recibía desde hace varios años de parte del por, diciéndole que no la merecía por vivir en un fraccionamiento, aunque fuera de interés social y además le prohibió el acceso a los programas de Bienestar Social por esta misma razón.

Añadió que vive en este lugar desde hace 20 años junto con su esposo, actualmente tiene 72 años de edad y sobreviven con la pensión del señor.

Láminas o material para levantar una casita, pide el señor Alfonso López, vecino de la invasión Montebello, radica en este asentamiento desde hace ocho años, señala que tiempo atrás a varias familias les facilitaron un terreno debido a que dónde están es propiedad privada, pero ni él ni su familia alcanzaron por lo que no tiene ningún tipo de certeza jurídica sobre el predio ni a dónde irse en caso de desalojo.