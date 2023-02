En Mazatlán las banquetas de la calle San Luis Potosí están en el olvido

Mazatlán, Sin.- Ubicada en la colonia Obrera, a un costado de la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán, la calle San Luis Potosí se encuentra con varias deficiencias, entre ellas las banquetas que le dan un pésimo aspecto a su asentamiento.

Mediante un sondeo realizado por el Sol de Mazatlán, varios vecinos afirmaron que las banquetas de su colonia tienen más de una década en el olvido, y expresaron su opinión respecto al tema.

"Este problema tiene más de diez años fácil, me acuerdo que yo asistía a la secundaria cuando esas banquetas ya estaban en mal estado, envejecieron con el tiempo y no han recibido la atención adecuada, ojalá y las arreglen, porque dan muy mal aspecto a la colonia", dijo Katya Tirado, vecina de la Calle San Luis Potosí.

A pesar de los múltiples reportes en el lugar, los vecinos comentan que a pesar de los reportes, nadie de obras públicas se ha acercado para atender la problemática que les causa constantes problemas en su asentamiento.

"Ya se reportó el problema, es una década de causar estragos en donde vivimos, queremos y merecemos banquetas y calles, díganos aquí, no entendemos por qué se esperan tanto para poder atender esta situación, han sido varios los presidentes que han desfilado desde entonces y ninguno ha sido bueno para solucionar nada", expresó Eva Romero, vecina de la zona.

Los vecinos de la colonia Obrera tienen más de una década con las banquetas destruidas en su asentamiento. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

Además, añaden que en el sitio han ocurrido múltiples accidentes, pues para las personas caminar por ahí es fácil, pero sin fijarse en más de una ocasión han tropezado con las piedras o los huecos que hay en las banquetas, provocando múltiples accidentes.

Los colonos recuerdan un accidente que hubo hace aproximadamente seis meses, cuando un joven que andaba sobre la banqueta rumbo a la escuela, tropezó y se abrió la mano con unos clavos que estaban tirados en el lugar, provocando una potencial infección y múltiples puntadas en el cuerpo del estudiante.

"La caída se vio muy aparatosa, el pobre muchacho estaba muy dolido y lleno de sangre, se encajó con unos clavos, y no se dio cuenta cuando se paró y se rasgó parte del brazo, esta banqueta si está muy peligrosa, pero no atienden el problema, no sé que esperan que pase, si tenemos fácil más de diez años con este problema", comentó Diana Tirado, vecina del asentamiento.