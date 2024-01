A la espera del fallo para la adquisición de nuevos camiones de basura en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -La dirección de Servicios Públicos espera el fallo de la licitación pública para la adquisición de siete camiones recolectores de basura.

Su titular, Karla Camacho Guzmán, mencionó que estas unidades vendrán a reforzar el parque vehicular del departamento, el cual es prácticamente obsoleto, ya que la mayoría de las unidades cumplieron con su vida útil.

"Lo ideal para salir en el día son 48 rutas, 46 más dos de apoyo, esos pueden ser volteos o algún colector, pero le estamos dando servicio algunos, puede ser que empatemos a 46 rutas (con los nuevos camiones) ahorita, les comento, estamos saliendo con 40 rutas, hay camiones que tienen fallas", mencionó.

Falta de mantenimiento

La funcionaria señaló que cuando recién llegó a la dependencia (noviembre del 2022) encontró un parque vehicular deteriorado al cual no se le había dado mantenimiento por años, de ahí que continuamente estén presentando fallas y sean llevados al taller.

"Cuando llegamos aquí tenían camiones que no se les había dado un mantenimiento por tres, cuatro años, un cambio de aceite, un cambio de filtro, que no se les hayan checado la unidad de luces. Encontramos, el parque vehicular estaba muy deteriorado, abandonado, había carros que ya no tenían ni las piezas", señaló.

Agregó que también las descomposturas tiene que ver por los malos cuidados o maniobras que realiza el personal de aseo urbano, un tema de que se está muy pendiente para levantar actas administrativas a los trabajadores y darle seguimiento al daño del vehículo.