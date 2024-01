Colonias de Mazatlán se quedan a la espera del camión recolector de basura

Mazatlán, Sin. -Montones de basura amanecieron este martes en diversos puntos de la ciudad debido a que el camión recolector no pasó por algunas colonias el día 1 de enero.

A pesar de que la dirección de Servicios Públicos informó que se mantendrían guardias el primer día de 2024 para cumplir con el servicio de recolección, en muchos asentamientos no ocurrió así.

También puedes leer: De 50 a 70 reportes semanales recibe Jumapam por fugas de agua potable y drenaje

“Las guardias se mantienen en este día de asueto con la finalidad que la ciudad permanezca limpia, tanto en la zona turística como en las colonias y fraccionamientos del puerto”, informó el Ayuntamiento de Mazatlán en un comunicado de prensa el día lunes.

Pero la realidad fue que en colonias como la Villa Galaxia, 20 de noviembre, Centro, Playa Sur, Sánchez Celis, Prados del Sol, Hacienda El Seminario, Independencia, Olímpica, incluso en algunos puntos de la Zona Dorada, el camión recolector no pasó y los desechos están amontonados en las esquinas y afuera de las viviendas.

“Ahí está toda la basura, esperamos que hoy martes se restablezca el servicio, si no, pues será hasta el miércoles, que es cuando le toca pasar de nuevo al camión por esta zona”, señaló Raúl, vecino de la calle Benito Juárez en el Centro de la ciudad.

La situación

A los ciudadanos se les avisó que no sacarán los desechos a las calles si no era el día marcado para que pasara el camión recolector, por lo que solo en las colonias por donde pasa los días lunes, miércoles y viernes fue donde los colocaron afuera de sus casas.

“Bien que avisan que saquemos la basura el día que corresponde y luego no pasa el camión, mejor hubieran dicho que el 1 de enero iban a descansar para no sacarla, no que aquí en la calle, luego los perros y gatos desbaratan las bolsas y se hace más cochinero”, agregó Raúl.