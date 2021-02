Tiene “Tanto” para enamorarte

Culiacán, Sin.- Después de dos años de ver iniciado con su proyecto musical el interprete mexicano Fer Tovar, continua con su firme propósito de seguir compartiendo lo que más le gusta, su música.

En entrevista para El Sol de Sinaloa, el cantante y compositor compartió que ahora presenta su nuevo sencillo pop titulado “Tanto”, con el cual invita a recordar lo que es un amor verdadero.

“Este año vengo con esta nueva propuesta que se llama “Tanto”, que es una canción pop urbana, pero con instrumentos como guitarra, una canción que trata de transmitir este recuero que tienes de un amor que se fue, pero que hay sigue, típico sentimiento que hay queda, así que si quieren recordar ese amor de verano o ese amor que nunca se fue lo pueden lograr evocar con esta canción”, aseguró.

Explicó también que es un tema muy fresco, que lo puede escuchar y bailar todo mundo, y el cual además viene acompañado de un video que se grabo en Puerto Escondido, Oaxaca, teniendo como actriz protagonista a Renata Manterola.

“Con este tema el cual se estrenó este viernes pasado pretendo regresar con poquito de lo que empecé que es el pop movido, para que se pueda bailar, cantar y que ahora que estamos en estos momentos complicados por la pandemia que la gente pueda alegrarse con una canción”, aseguró.

Durante la charla, Fer confesó, “para mí la música lo es todo, y la verdad es estoy muy contento con lo que he hecho en esto corto plazo porque al final es una carrera que empecé hace poco, pero que la verdad ha ido muy bien”.

Fer Tovar presenta su nuevo sencillo “Tanto”. Foto: Cortesía | Fer Tovar

LA PANDEMIA

AL preguntarle sobre el tema que no puede faltar, que es la pandemia por el Covid-19 que actualmente estamos viviendo contesto, “si ha sido muy difícil porque no hay presentaciones pero me he dedicado a seguir en el tema de producción musical, de grabar producciones video con la sana distancia, con medidas de seguridad, pero la verdad es que cuando tienes esta pasión, que yo amo y que lo voy a seguir haciendo hasta el día que yo me muera, y a pesar de las adversidades hay que sacar proyectos, sacar música y seguir adelante, para mi si se han complicado algunas cosas pero creo que la clave es seguir adelante”.

Y con gran seguridad confiesa que lo que aprendió durante todo este tiempo de encierro es que la música es todo, “la música nos puede sanar de cualquier pandemia y es uno de los mensajes más importantes que he aprendido, me he resguardado mucho en la música que creo que es la que nos hace seguir delante de estas adversidades”, puntualizó.

SUS PROPÓSITOS

Para concluir el intérprete de “Tanto” dijo que como en sus próximos proyectos se encuentra el consolidar este proyecto en un disco, “yo creo que a finales de abrir vamos hacer un lanzamiento de un material discográfico ya completo con las canciones que he sacado”, concluyó.













