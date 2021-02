Rocío Reyna se abre paso en la música grupera

Mazatlán, Sin.- Poseedora de un gran talento, una gran voz y sobre todo de mucho carisma, la cantante mochiteca Rocío Reyna va picando piedra en el regional mexicano y recientemente promociona “Por Confiar En Ti”, un tema de desamor que es escrita por Martín Castro.

“Este es el segundo sencillo que sacamos, ya que el año pasado lanzamos el tema de No Cualquiera y al principio esta canción no me latía mucho, porque en mi personalidad no iba, pero me fue gustando de poco y la sacamos”.

Espera que algún día sus composiciones puedan llegar a lo más alto. Foto: Cortesía │ Universal Music

Rocío desde hace tiempo ha estado bajo los reflectores, pues desde los 18 años cautivo con su belleza a Mitzy en un evento que se realizó en Culiacán, donde la de Los Mochis cantó “Cucurucucú Paloma”.

“Mitzy me vio cantar y no la pensó y me invitó a México para ser una de sus modelos, me preguntó que si actuaba, a lo que le conteste que no y en mi primera pasarela, estuve con Maribel Guardia, Araceli Arambura entre otras y ellas me dieron la confianza para modelar”, recuerda.

La preparación de Rocío no ha sido para menos, pues el estudiar actuación y prepararse para la música le abrió las puertas para llegar a Fonovisa, empresa que ahora le ha brindado la mano en su corta carrera.

En el 2016 Rocío logro participar en el reality show “LA APUESTA”, donde tuvo como coach a David Bisbal, donde aprendió mucho de él, pero tras su salida y una decepción muy grande, el Presidente de Universal Music le dio su número para firmarla.

“Yo recuerdo que estaba llorando y Víctor se me acercó y me dio su tarjeta, le dije a mi mamá me dieron esto y cuando vi lo que decía, no lo podía creer y me puse muy feliz, después fui a la oficina y con tan solo 19 años me ofrecieron un contrato”.

Foto: Cortesía │ Universal Music

Puedes leer: “Para mí la música es mi vida”: Brandon Báez

“Hasta ese momento me sentía muy inmadura para firmar, porque nunca había tomado clases de cantó porque mi papá me decía que no se necesitaba estudiar, pero yo creía que sí y fue como me adentré más de lleno a esto”. Menciona.

La mochiteca comenzó a tomar clases de canto, guitarra y piano, bases necesarias para la composición y luego se fue metiendo a la producción musical, donde muy pronto espera que sus canciones sean parte de su carrera.

SUEÑA A LO GRANDE

Rocío espera que cuando la pandemia termine pueda contar un show en vivo muy espectacular, combinar la música de banda y el mariachi en un mismo escenario y mostrarle al mundo de lo que es capaz como artista.

Los engaños no siempre son malos cuando te hacen ver la realidad. #PorConfiarEnTi 🎶🎤 https://t.co/cbF7iI3sia — Rocío Reyna (@soyrocioreyna) February 12, 2021

“Ahorita si estamos haciendo cosas con banda, pero el mariachi es un género que también me gusta mucho y porque no hacer algo así, hasta combinarlo con un mariacheño, algo de banda, trap, reggueton, pero ya lo veremos más adelante”.

Aunque ahorita promociona el tema “Por Confiar En Ti”, la sinaloense prepara lo que se viene, el cual es un concierto acústico en vivo, temas con los que ella comenzó en su momento cantando covers.













Lee más aquí ⬇

Gossip Neto Bernal conquista con su voz