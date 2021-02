Neto Bernal conquista con su voz

Mazatlán, Sin.- Poseedor de una gran voz y un gran talento, Neto Bernal ha trabajado duro en estos cinco años de carrera, para ir escalando de poco a poco en el regional mexicano, siendo un sinónimo de éxito y en el 2020 la rompió toda con el tema “Si Quieres”, que le abrió a la nominación de cinco Premios Lo Nuestro.

El joven cantante originario de Mexicali figura en las categorías: “Artista Revelación Masculino”; “Artista del Año – Regional Mexicano”; “Canción del Año – Regional Mexicano”; “Colaboración del Año – Regional Mexicano”; “Canción Mariachi/Ranchera del Año – Regional Mexicano”, estas últimas tres nominaciones por su tema “Si quieres” (Versión Mariachi) junto a Carolina Ross.

“Primero que nada muy contento, porque no estoy nominando solo en una, sino en cinco y es algo que me llena de orgullo, estoy nominado en tres categorías con mi amiga Carolina Ross, pero estoy muy contento de lo que hemos logrado y le hemos echado muchas ganas en lo que llevo de carrera y ahora se están reflejando los logros”, mencionó en entrevista para E Sol de Mazatlán.

El camino de Neto no ha sido fácil, pues hace cinco años comenzó en esto subiendo videos del cantando con pista, hasta llegar a donde está, siendo un referente de lo sierreño romántico y mariacheño.

“Empecé en esto desde que ni siquiera sabía tocar la guitarra y me aventé al ruedo, pero dije voy a empezar a subir los videos con pista y vi que todos sabían tocar la guitarra, pues no quise quedarme atrás, comencé a darle y eso me llevó a componer algunas canciones para mi disco”.

“Luego me dio por la composición, me llegaron algunas canciones escritas por otros compositores y justamente mi primera canción la compuse en Mazatlán, Mi Primera Sonrisa se llama, estaba ahí enamorado de una muchachilla”, recordó.

El talento del chico lo ha llevado a importantes nominaciones.

2020 UN AÑO MUY PRODUCTIVO PARA NETO

A pesar de que la industria se vio parada por la pandemia, para el “Cachanilla” ese no fue impedimento para dejar de hacer música y posicionarse como uno de los mejores exponentes y destacando gracias a su canción “Si quieres”.

Este logro es uno de los más importantes de su carrera artística hasta el momento y una reiteración de que, además de ser uno de los cantantes jóvenes más sobresalientes del género con un talento vocal indiscutible, también es uno de los intérpretes que sigue avanzando y llegó para quedarse en la escena musical.

“Todavía seguimos trabajando se vienen cinco temas nuevos en lo que terminó mi otro álbum, hoy viernes sale mi próximo sencillo, tenía mucho tiempo sin sacar nueva música y vamos a ir soltándolos de poco en poco, así como el nuevo material”.

El próximo corte se llamará “Se Ve Que Te Hago Falta”, una canción rancherita romántica, que es de la autoría de Edén Muñoz, que además viene acompañada con un video oficial.

















