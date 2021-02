En el encierro me llegó mucha inspiración: Fercho Reyes

Culiacán, Sin.- Fercho Reyes estrenó en todas las plataformas digitales el video de su nuevo sencillo “Cuando te vi”, una producción de Carlos Gómez y la mezcla estuvo a cargo de Kaira Rodríguez.

En entrevista telefónica para El Sol de Sinaloa el cantante y compositor explicó que el tema es una canción romántica que se puede tomar como una canción de amor que se puede dedicar pero tiene un trasfondo más personal, “esta canción se la escribí a mi mejor amiga porque tuvo un momento en una crisis que se le junto todo la ruptura con su ex, un situación económica, entonces estaba pasando por ese momento muy difícil y para mí fue como esa parte de decirle, tranquila no estas sola, vamos a luchar juntos, yo te voy ayudar y por ahí nació esta situación de la rola a parte”, explicó.

Fercho Reyes, inició su carrera musical gracias a la habilidad de escribir y cantarle al amor en sus múltiples facetas, actualmente se encuentra en una nueva etapa de su carrera, probando nuevos ritmos latinos sin descuidar esa esencia que siempre lo ha distinguido.

Durante la charla el cantante confesó que el siempre ha creído que lo más bonito que tiene para ofrecerle a la gente son sus composiciones ya que el siempre trata de dar un mensaje de algo que sea basado en hechos reales, “siempre he creído que las composiciones tienen 50 por cierto ficción y 50 por cierto vida real pero siempre trato de encontrar ese pequeño chachito donde no se ha sanado la herida o donde no estás muy feliz o un ciclo que no se ha cerrado y poder hacer una canción que pueda hacer que esto se culmine”, detalló.

Para Fercho la música lo es todo, “creo yo que desde que inicié este sueño ya como una profesión decidí que tenia que cortar lazos con muchas personas para ir avanzando de algún modo y no detenerme y la verdad es que he sacrificado toda mi vida por este sueño y digamos que lo he tenido también desde siempre”, aseguró.

Fercho Reyes estreno en todas las plataformas digitales el video de “Cuando te vi”. Foto: Cortesía | @ferchoreyesmusica

LA PANDEMIA

Fercho comentó que la pandemia lo golpeo igual que todos en el medio artístico, pues el rubro del entretenimiento esta detenido gracias a la pandemia “yo en realidad no tenía así como que las mil fechas confirmadas o no tenía como esta cantidad de conciertos ya en puerta, pero si había muchos planes que tuvieron que frenarse por parte de la pandemia y literal la única manera de llevarlo fue vivirlo no tuve de otra más que agacharla la cabeza y decir ya ni modo ya está aquí y hoy en día lo único que puedo apostar es que no sabemos cuando se va a terminar todo esto y lo único que podemos hacer es seguir haciendo lo que hacemos que es generar más música y tratar de llegar a más oídos y a nuevos corazones hasta que logremos la meta”.

NUEVOS PROYECTOS

El compositor mexicano compartió que para este nuevo año desea seguir con nueva música para tratar de alegrar el día a las personas que les gusta lo que hace y esperar a que termine todo esto y espera que para el 2022 ya podamos volver a vernos, a tocarnos y a vivirnos.

Detalló que durante el encierro le llego bastante inspiración, “ya van varias canciones que escribo y la verdad es que si ya hay canciones en puerta ya estamos decidido que es lo que viene lo que vayamos hacer y digamos que es como con la intención de no frenar de no parar y pues no puedo decir cuantos son los sencillos que pretendo sacar en el 2021 pero si pretendo hacer mucho ruido y esa es mi meta”.

Dijo también que como meta a largo plazo tiene llegar hacer un artista muy muy grande, “quiero llenar palenques, llenar estadios que llegue a muchas personas, pero me veo gritando con mi gente, en un lugar muy grande mi aspiración es muy grande”.

Por último dejo un consejo a todos aquellos jóvenes que quieren incursionar en el mundo de la música, “esta es una carrera de resistencia y no velocidad por mas que se intente correr la misma vida te frena, todo esto es muy lento, y pues no se detengan sueñen y atrévanse a volar”, concluyó.





















