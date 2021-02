“Para mí la música es mi vida”: Brandon Báez

Culiacán, Sin.- El cantante sinaloense Brandon Báez, lanzó su nuevo sencillo “Y fuiste tú”, una canción que el artista define como un tema lleno de romanticismo.

Es un tema de amor de una historia donde me toca conocer una chava que es como mi amiga y esa chava intenta conquistarme y al final lo logra.Brandon Báez

El tema romántico, “Y así fue” es de la inspiración del Inge Tortoledo y Aníbal Sánchez ya se encuentra en todas las plataformas digitales viene acompañado de video oficial el cual también ya está disponible en YouTube.

El cantante originario de Guamúchil, Sinaloa, comentó durante la charla telefónica que desde muy pequeño comenzó a interpretar sus primeras melodías con el acordeón instrumento que le amaneció una navidad, “después de que me amaneció el acordeón de repente empecé a sacar canciones, y es que el oído como que lo tenía muy desarrollado porque lo que escuchaba lo tocaba, la canción de “El maicero” fue la primera canción que toqué a los cuatro años”, aseguró y lleno de sentimientos el también conocido como “El pequeño gigante del acordeón” dijo, “para mí la música es mi vida, casi desde que nací la vengo escuchando por mis hermanos ya que ellos también están en el mundo de la música y pues por ellos empezó por ellos he aprendido todo esto ellos me han formado”.

Brandon aseguró que con su música quiere ofrecer plasmar un estilo, “quiero que me identifiquen como algo más romántico, más dulce, cantarle al amor principalmente porque es lo que me gusta, me gusta mucho cantar canciones románticas, claro que quiero hacer de todo porque a la gente le gusta de todo”.

NUEVOS PLANES

Sobre sus próximos proyectos Brandon, comentó que está trabajando en diferentes cosas, “tenemos muchos planes, tenemos muchas cosas en mente, con todo el equipo de Gruindag Music, se vienen duetos con los mismos artistas de aquí de la compañía y se vienen diferentes tipos de géneros vamos a intentar hacer cosas nuevas para la gente”.

LA PANDEMIA

Por último, el talentoso joven de apenas 19 años dijo que la pandemia vino afectar mucho todo, "nos ha venido a obliga hacer mucho contenido para las redes sociales y pues es lo que la pandemia esta dominando a todo el planeta, está muy difícil la situación, no queda más que tomarle el lado bueno y aprovechar el tiempo que podemos estar en casa encerrados", concluyó.













