Javier Ponce es un gran padre en “Madre solo hay dos”

Javier Ponce es quien da vida a Pablo, el padre biológico de la hija de Mariana, en la serie “Madre solo hay dos”, una de las comedias más exitosas de Netflix, Protagonizada por Ludwika Paleta y Paulina Goto.

Para el actor mexicano de 26 años, ser parte de “Madre solo hay dos” ha sido una experiencia increíble, ya que le ha permitido aprender mucho, ya que no solo ha representado un reto actoral para Javier Ponce, también ha dejado florecer su instinto paternal.

Gossip Top de las mejores películas en las que Joaquín Cosío ha actuado

“Me siento muy contento y muy feliz porque ha tenido un gran resultado, con la gente que la ha visto y la sigue viendo y por eso tendremos otra temporada, me siento orgulloso del trabajo que hicimos, del resultado que tenemos en pantalla y también me siento muy feliz de formar parte de este elenco y de esta serie porque detrás de esta serie hay gente muy importante no solo de México, sino de Estados Unidos, para mí esto es algo muy importante en mi carrera y espero que a la gente le esté gustando mi trabajo”, compartió el actor en entrevista para El Sol de Sinaloa.

Detalló que ser Pablo ha sido un reto muy grande, “Creo que hay muchos jóvenes que viven situaciones similares a la de Pablo, entonces quería hacer una representación obviamente es una comedia y tiene que ser divertida, pero quería hacerlo lo más real posible para que la gente que se identificará; así como también fue un reto porque es una plataforma muy importante y no quería desaprovechar la oportunidad, pues para mi Netflix es la plataforma más importante del mundo del streaming, fue como un expositor para mí y mi carrera”.

Javier definió a Pablo como un buen hombre, quien, aunque no haga acciones no tan buenas él cree que quiere hacer el bien, destacando que lo malo de Pablo es que es muy manipulable y sus amigos lo manejan a su antojo, por lo que no le salen bien las cosas, “pero es noble, es trabajar y quiere sacar adelante a su hija, creo que en eso me parezco a Pablo, en eso si me identifique con él”, señaló.

Durante la plática confesó que ser papá en esta serie si hizo que le naciera el instinto paternal, porque él se considera una persona muy fría y más en el aspecto del amor, “me cuesta mucho enser mostrar mis sentimientos y el trabajar con los bebes si me enseño el instinto de ser más cariños y manifestar mis sentimientos”.

Javier Ponce. Foto: Cortesía | Javier Ponce

Sobre el hacer comedia, manifestó que es un género que le gusta mucho, “creo que se me da, pero si es complicado hacer comedia, al menos hacer buena comedia, porque al final de cuantas lo chistoso es la situación y no querer ser chistoso”.

Para finalizar Ponce señaló se encuentra aún más contento porque Netflix ya nos dio luz verde para empezar la tercera temporada, "ya solo estamos esperando que nos manden los guiones y ya la fecha exacta para poder arrancar".

Adelanto además que hay una película que grabó hace tiempo, pero que no ha podido salir por cuestiones de la pandemia, y espera que este año se logre por fin que salga a los cines, concluyó.

Madre solo hay dos

La serie mexicana cuenta la historia de dos madres que, por el error de una enfermera, intercambian a sus hijas recién nacidas sin saberlo y que, al descubrir la negligencia, en lugar de alejarse de las niñas que creían suyas, deciden vivir juntas como una extraña pero bonita familia.

La producción mexicana arribó el 20 de enero de 2021 a la plataforma de streaming y desde entonces se mantiene entre las series favoritas del público de varios países.

Javier Ponce

Es un actor mexicano conocido por su trabajo en producción como "Los elegidos", "La rosa de Guadalupe" y "Un poquito tuyo"

Javier Ponce es el actor mexicano que interpreta a Pablo, el padre biológico de la hija de Mariana en “Madre solo hay dos”.

“Para mí esto es algo muy importante en mi carrera”













Lee más aquí:

Gossip En memoria de George Harrison, el Beatle multiinstrumentista

Gossip Juntos en concierto Jesús Ortiz y Marca Registrada