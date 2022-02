Estas son las canciones que se dedicaron Belinda y Nodal

Desde el inicio de su relación hasta su reciente ruptura, Belinda y el cantautor de regional mexicano Cristian Nodal han estado muy presentes en los medios. Cuando se confirmó su separación surgieron diferentes teorías como infidelidades, batallas de egos y adeudos fiscales.

También recientemente, con el lanzamiento de sus nuevos temas musicales, algunos apuntaron a que desde la relación a la ruptura se trataba de una estrategia de marketing, pues no hay momento en que la pareja no haya estado en el centro de atención del espectáculo.

“Ya no somos ni seremos” es la canción que, muchos aseguran, el cantante escribió para la intérprete de "Luz sin gravedad", pues hay muchos elementos que parecen apuntar a su relación como el inicio “Quise mi piel llenarla de tatuaje…Pa' cubrir los besos que dejaste”, ya que el cantante se tatuó varias veces a Belinda; sin embargo, al tomar en cuenta el proceso que conlleva producir un sencillo musical, es muy poco probable que la canción esté relacionada con la separación de la pareja, a menos, que los escépticos tengan razón y la ruptura sea una estrategia de ventas.

Por su parte Belinda lanzó hace poco, “Mentiras, cabrón”, y no se hicieron esperar los memes que señalaban era un tema dedicado a Nodal, es especial en frases como “Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos… Ahórrate el intento”, que confirman las teorías de infidelidad, pero en caso similar a “Ya no somos ni seremos”, las fechas no encajan.

Como el asunto de la ruptura aún está “caliente”, es probable que sigan saliendo teorías, y que cada cosa que hagan cualquiera de los dos se relacionará a tratar de completar la historia que no conocemos sobre la ruptura, pero mientras las especulaciones no se confirmen, podemos hablar de las canciones que sí tenemos seguridad se dedicaron.

Al inicio de año Belinda cantó a Nodal “Bella traición” y su suegra derritió a los seguidores de la pareja al compartirlo en redes.

En esa misma fecha, que se trataba del cumpleaños de Nodal, él cantó a Belinda Eso y Más de Joan Sebastian.













